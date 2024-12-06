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投資人觀望氣氛濃厚，再加上先前美國股市接連創高之下，昨（5）日迎來回檔壓力，美股四大指數全數走低，其中費半指數大跌逾1%，台北股市今（6）日開盤10.74點、來到23278.68點，隨後震盪走低，盤中雖然挑戰翻紅，但遇到賣壓襲擊，盤中最低來到23137.62點，終場下跌74.67點或0.32%，收在23193.27點，日K連2黑，成交量為3609.33億元。此外，本周台股上漲930.77點或4.18%，周K拉出一根紅K棒。比起大盤多空震盪，中小型股賣壓格外沉重，櫃買指數開盤下跌0.03點、來到263.36點，雖然一度翻紅，但立即跳水翻黑，盤中最低來到261.02點，終場下跌1.87點或0.71%，收在261.52點，日K結束連5紅。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、鴻準、富喬、緯創、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻準、世芯-KY、緯穎。權值股全數走低，台積電以平盤價1075元開出，隨後走低，最低一度來到1060元，終場下跌10元或0.93%，收在1065元，日K終結連2紅，拖累大盤指數就有79點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。台積電走低也拖累半導體股的表現，類股指數下跌0.8%，弘塑、錼創科技-KY創、友威科下跌逾2%，欣銓、濾能、晶心科、閎康下跌逾1%。半導體股的疲態也擴散到設備股，易發下跌逾4%，旺矽、東捷下跌逾2%，美達科技、豪勉、萬潤、由田、三聯、上品、和椿、家登、蔚華科、盟立、中砂、雷科、德律、昇陽半導體、陽程下跌逾1%。鴻海開盤力守盤上，開盤上漲0.5元、來到199.5元，盤中最高來到201.5元，不過遇到獲利了結賣壓，跳水翻黑、最低來到197.5元，終場下跌1元或0.5%，收在198元，日K連2黑，並且失守5日、季線，拖累大盤指數就有4點。聯發科同樣是開盤表現較為強勁，以1325元平盤價開出，最高來到1340元，不過隨後也遇壓翻黑，最低一度來到1300元，終場下跌20元或1.51%，收在1305元，日K連2黑，並且失守5日線。不過聯發科的走低沒有影響到IC設計族群的表現，甚至多檔亮燈漲停，包括芯鼎、安格、ITH-KY、迅杰、偉詮電，其餘個股也有表現，久昌上漲逾8%，富頂上漲逾4%，巨有科技、茂達、晶相光、旺玖、瑞昱、安國上漲逾2%。今日盤面資金仍然聚焦在資安股，類股指數上漲逾6%，繼昨日有15檔個股收在漲停價後，今日又有7檔亮燈漲停，包括資通、華經、邁達特、零壹、伊雲谷、精誠、緯軟，其他個股也有表現，全景軟體、宏碁資訊上漲逾7%，訊達、虎門科技、凌群上漲逾6%，智聯服務上漲逾4%。非電族群則是聚焦在營建股，類股指數上漲逾2%，其中宏璟上漲逾9%，聯上發、鄉林上漲逾6%，冠德、達欣工上漲逾5%，皇翔、隆大、宏普上漲逾4%，欣巴巴、櫻花建、皇普、富華新、興富發、海悅、新美齊上漲逾3%。非電族群主要走弱的就是生技股，類股指數下跌逾1%，順藥再度拉出一根跌停板，來到214元，距離年線210.79元更近一步，華安下跌逾7%，合一下跌逾6%，中天、訊聯、保瑞、漢田生技下跌逾4%，訊聯基因、醫揚下跌逾3%。