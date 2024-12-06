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台中市議會今(6) 日進行市政總質詢，議員李天生質詢指出，有民間業者開辦「台中市雙層觀光巴士」，提供大家由不同的角度飽覽台中風光，受到民眾歡迎，不過車輛上有盧市長的大幅相片，淪為宣傳車，同時是否合法申請路權、有沒有全顧慮，以及能否結合捷運共同行銷，都還有很大的改進空間。市府觀光旅遊局長陳美秀、交通局長葉眧甫說，民間旅行社及客運業者，為回饋地方，共同開辦台中市雙層觀光巴士，並依汽車運輸業管理辦法第85條提出申請，符合規定，同時派員會同業者現勘路線，並沒有全顧慮，目前為試營運期間，以國際旅客及外地人為對象，日後將會輔導業者改進相關缺失。李天生表示，近日有民間業者開辦台中市雙層觀光巴士，由火車站出發，行經台中公園、綠園道、台中市政府、台中國家歌劇院至逢甲夜市等六處知名景點，不過車輛塗裝市長和外國使節大幅相片，被外界指責淪為宣傳車；其他縣市雙層觀光巴士都沒有出現政治人物，並且採用可愛造型的文字與圖案，以及充滿地方特色的版面，好看又吸引打卡，值得借鏡學習。此外，李天生說，雙層觀光巴士營運是否提出路權申請？同時有售票行為？和市府如何合作？車輛採用租借方式營運，未來是否繼續營運，都需要向外界清楚說明；而坊間並有影片嘲諷，包括「在車上不要站起來拿自拍棒，雙層巴士離電線很近」，路線規劃是否妥當？有沒有安全顧慮？都值得檢討改進，未來更應該考慮結合捷運，共同行銷台中市觀光。觀旅局表示，雙層觀光巴士由民間業者自行申請營運，有助於提升城市品牌形象及吸引旅客體驗台中城市魅力。該案車輛由台中客運依「汽車運輸業管理規則」規定向三重客運租用，並委由華府旅行社申請營運，市府依其需求召開跨機關研商會議，針對其適法性、安全性及可行性等面向評估，包括召集各相關單位辦理路線現勘，以確保行駛安全。其行駛路線目前行經台中火車站、台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、市政府、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園、逢甲大學等景點，未來將視營運狀況結合捷運共同行銷。