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中山美穗今（6）日被發現倒在浴室，警察相關單位正在調查她的死因，消息立即被電視新聞快訊報導，收看觀眾不敢相信直喊：「這是假新聞吧！」相當崩潰無法接受。今天下午，警方接獲報案指出位於澀谷區惠比壽的中山美穗住所內，發現她倒在浴缸內，已經去世。根據調查相關人士的說法，中山美穗的工作人員表示一直無法聯絡到她，所以前往她的住處查看，結果發現她倒在浴室內。隨後現場確認她已經死亡，警視廳等相關單位目前正在進一步調查她的死因。由於事發突然，網友接獲消息不敢置信：「看到文章標題『演員中山美穗去世』，一開始還以為是網上那些常見的假消息，但這居然是Yahoo新聞的報導，是真新聞嗎！」、「我一開始以為是搞錯了什麼，但電視上也有速報，真是遺憾」、「我以為是同名同姓的別人，但看到照片後真的很驚訝…」。