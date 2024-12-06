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TPBL新竹御嵿攻城獅本季開局陷入低潮，七場比賽僅取得兩勝五敗的戰績，米蘭教練於上賽季季中接手總教練職務，帶領攻城獅在下半季取得14勝10敗的佳績，成功晉級季後賽。球團對他的表現表示肯定，並在上賽季結束後宣布續約一年。當時，米蘭曾感性表示：「這是我第一次離家鄉這麼遠，但攻城獅團隊、新竹球迷給我的愛與尊重讓我感到非常溫馨。續約代表球隊對我的信任，我們的目標一致，未來還有許多工作需要完成，才能讓攻城獅發揮全部潛力。」然而，攻城獅球團對米蘭教練一年多來的努力與付出表達深切感謝，並祝福他未來執教生涯一切順利。雖然球隊目前面臨挑戰，但管理層表示將積極調整，希望在接下來的賽程中帶領球隊走出困境，重新爭取佳績。