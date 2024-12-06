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針對台中市議員陳文政昨(5)日於台中市議會質詢中指出YouTube搜尋「台中公園」時，所出現的幾乎都是疑似性工作者的側拍影片，這些內容嚴重損害台中公園的形象。他強調，台中市警一分局表示警方均有編排巡邏勤務加強盤查流鶯女子及男客，今（113）年迄今針對該區域取締妨害風化罪嫌及違反社會秩序維護法共計12件113人，分局將持續規劃探訪取。台中市第一分局繼中所所長呂禹澄人今（6）日表示，針對臺中公園公園路、市府路及光復路區域，每日均有編排巡邏勤務，員警以步巡方式加強盤查疑似流鶯女子及男客，對於涉案「假觀光真賣淫」外籍女子移送移民署專勤隊，辦理收容遣送；針對應召集團，積極追查有無幕後經營者移送偵辦，溯源追查幕後負責人，擴大偵辦。第一分局呼籲，民眾應從事正當工作營生，切勿從事妨害善良風俗行為，本分局將持續規劃探訪取締，營造市民良好生活環境。據台中市中區住戶表示，公園路、市府路一帶的流鶯現象己經是持續存在3、40年的老問題了，從本土流鶯「站壁」景象隨著年代更迭，到現在年輕外籍流鶯大舉入侵，永遠都斷斷續續上演著民代、媒體批評、然後警察取締的「貓捉老鼠」戲碼，一陣子看似已弊絕風清，不久卻又死灰復燃，春風吹又生。據老員警表示，公娼制度廢止以後，性產業改由性專區制度延續。「社會秩序維護法」於2011年修正後，開放性交易可在地方政府設立的性專區內合法經營，但是目前仍無任何縣市政府的首長敢設立專區，「貓捉老鼠」、「你追我跑」的戲碼將會一直上演下去。