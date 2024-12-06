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▲民眾黨7日將舉辦反霸凌遊行，從勞動部前出發。（圖／民眾黨提供）

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭到長期職場霸凌而輕生，引爆全國氣憤。民眾黨明日將發起反霸凌遊行，呼籲參與者穿黑色衣服、將訴求寫在白絲帶上，從勞動部前集合、到凱道前將搜集陳情書的「功德箱」遞交給總統府。台灣民眾黨中央黨部今日舉行「反霸凌護勞權 1207站出來」行前記者會。民眾黨秘書長周瑜修表示，2016年民進黨上任時喊的6大勞工改革接近一半跳票，而且從昨日民眾黨立院黨團公布的政府霸凌事件處理民調，認為政府處理「立意良善嗎？」有58%的人是不滿意，所以他們訴求要在立院推動制定反霸凌專法、另外還要挺警消能夠成立工會，不是公祭之後忘記惡性循環，更要訂立吹哨者保護法。全國公務人員協會理事長高誓男表示，從勞動力發展署北分署失去一個公務員開始，全國陸續發生公務員霸凌事件，公務員協會基於保障公務員權益，發起「拒絕霸凌公務員、成立新政府」運動，從2023年公務員自殺11人，創下歷年新高，希望政府能夠確實檢討公務機關霸凌的法令制度，嚴辦霸凌，允許籌組工會、檢討考績與退休福利，基本上與遊行訴求相同，所以會支持。民眾黨發言人李鼎立表示，反霸凌護勞權遊行開始集合的時間是明天下午1點半，2點從勞動部大門前松江路出發，現場會發放絲帶，如果有訴求、想向被霸凌者所說的話，有舞台可以發言，呼籲參與者穿黑色服裝、將訴求寫在白絲帶上，4點抵達總統府前凱達格蘭大道，參與者若有對霸凌零容忍想說的話，可以將陳情書投入「功德箱」後，之後會遞交給總統府。