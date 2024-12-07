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▲林哲熹（右）與經紀人女友Cindy（左）登記結婚。（圖／林哲熹臉書）

▲傅孟柏（左圖左、右圖右）宣布娶回相愛11年美女經紀人安安（左圖右、右圖左），曬甜蜜捧孕肚照。（圖／傅孟柏臉書）

▲Energy張書偉（右）、謝京穎（左）今年６月在台北萬豪酒店舉行盛大婚宴，還在台上大跳招牌16蹲。（圖／記者林調遜攝影）

▲阿斌（左）無預警發文宣布結婚，還公開老婆的背影。（圖／阿斌IG）

▲陳喬恩（左）和老公Alan（右）回到定情地蘭卡威補辦海島婚禮。（圖／陳喬恩提供）

▲金曲歌王蕭敬騰（右）和經紀人老婆Summer（左）在台北萬豪酒店補辦婚禮，婚禮上的深情誓詞掀熱議。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲高爾宣（右）與芮德（左）今年6月宣布結婚、懷孕喜訊，女兒「米ㄌㄧㄥ」於上個月誕生。（圖／龍大謝音樂提供）

▲吳謹言（左）在今年9月宣布閃婚洪堯（右）後，不斷被外界猜測是否懷孕。（圖／吳謹言微博）

▲黃子韜（右）和徐藝洋（左）傳了4年緋聞，本月初在微博官宣兩人領證結婚。（圖／黃子韜微博）

▲洪小鈴（右）近日無預警宣布結婚並升格當媽，喜訊令外界超驚喜。（圖／洪小鈴IG）

2024年即將邁入尾聲，回顧過去這1年來，演藝圈傳出不少宣布結婚、補辦婚禮的喜訊，像是45歲女星陳喬恩與馬來西亞老公曾偉昌（Alan）在蘭卡威補辦婚宴，歌手蕭敬騰與經紀人Summer的世紀婚禮，以及洪小鈴與張天霖日前無預警宣布結婚、且懷孕雙重喜訊。《NOWnews今日新聞》特別整理出10對在2024年結婚、補辦婚禮的藝人，帶讀者一同感受他們的喜悅與滿滿幸福！以台劇《我們與惡的距離》、《有生之年》、《愛愛內含光》打開知名度的演員林哲熹，與經紀人女友Cindy愛情長跑10年，去年聖誕節才成功向女友求婚成功的他，今年3月再驚喜宣布兩人登記結婚，包括雙方母親、愛貓貝弟、林哲熹的哥哥「TRASH」吉他手林頤原等人都到場見證。金鐘視帝傅孟柏和經紀人安安交往11年，今年5月13日，也就是他37歲生日當天，傅孟柏開心在IG發文宣布結婚、同時升格準爸爸，「今天是我37歲生日，藉此想跟大家分享一點喜悅，就是我除了成為人夫，還要成為爸爸了」。而在10月初老婆也順利產下女兒，傅孟柏在IG曬出父女牽手的黑白照，感謝寶貝女兒的到來。當紅男團Energy人氣成員張書偉與女星謝京穎，因合作8點檔《市井豪門》擦出愛火，2人認愛半年後，去年12 月登記結婚，今年6月於台北萬豪酒店舉行婚宴，Energy全員到場祝賀，還與新郎、新娘大跳16蹲，將婚宴氣氛炒到最高點。金曲樂團「茄子蛋」主唱阿斌（黃奇斌）對於感情生活相當低調，今年7月無預警丟下震撼婚訊，他在IG曬出與另一半的背影照甜喊：「我愛老婆！」據悉，阿斌與老婆交往多年，感情非常穩定，不過對於結婚相當低調，他的經紀人僅簡短表示：「謝謝大家關心，希望保留一些空間給彼此。」45歲女星陳喬恩與小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）因陸粽相識相戀，2022年登記結婚，不過當時因碰到疫情未舉辦婚禮，今年9月，兩人回到定情地馬來西亞蘭卡威補辦海島婚禮，昔日七朵花成員合體當伴娘，伴郎則是邀請了明道、鄭元暢來擔任。金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer跨越14歲的年齡差，低調相戀16年，去年登記結婚，今年10月於台北大直萬豪酒店補辦婚宴，現場眾星雲集。而蕭敬騰在典禮上感性告白老婆：「6月是夏天，夏天是Summer、Summer是林有慧。」接著哭喊著：「林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」深情誓詞在網路上瘋傳，還意外引發一陣模仿潮。新生代歌手高爾宣今年6月與嘻哈團體「CHING G SQUAD」團員、大他9歲的歌手女友芮德登記結婚，並宣布有了「愛的結晶」，雙重喜訊連環爆，讓粉絲們又驚又喜，上個月兩人也迎接寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ（米漿的台語）」的降生，高爾宣更在社群上分享了女兒握著他手指的萌照。中國女星吳謹言2018年以清宮劇《延禧攻略》「魏瓔珞」一角翻紅，今年9月無預警宣布與同演《延禧攻略》的演員洪堯結婚，喜訊震撼外界，婚後還被瘋傳有孕在身，不過兩人皆未對此做出回應。前EXO成員黃子韜過去和旗下女藝人徐藝洋緋聞不斷，不過雙方一直到今年7月才公開戀情，黃子韜先前才於綜藝節目中向徐藝洋高調求婚，閃瞎一票粉絲。本月初黃子韜在微博官宣兩人領證結婚了，並曬出與徐藝洋的合照寫下「目標已達成」，徐藝洋則開心喊「想談一場以結婚為目的的戀愛。」46歲女星洪小鈴與張天霖2006年在戲劇《戀愛女王》相識，2人去年從舊友升格戀人，大方認愛，本月4日洪小鈴無預警宣布結婚並曬出超音波照，甜蜜寫道：「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師！」雙喜臨門讓粉絲紛紛獻上祝福。