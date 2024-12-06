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▲日本女神中山美穗傳出死訊，享年54歲，昨日她在社群的最後發文中，內容提及「內心不知所措」，並疑似藉照片中「我曾經在地獄然後回來了」的文字暗示近況。（圖／翻攝自中山美穗IG）

日本知名女星中山美穗是日本80年代的人氣偶像代表之一，怎料今（6）日驚傳過世消息，據日媒報導，她被發現陳屍在東京澀谷區家中浴室的浴缸內，當時已無生命跡象，警方正調查詳細死因。而她最後一次在社群更新貼文竟就在昨日，文章內容提及「內心不知所措」，且當中有著「我曾經在地獄然後回來了」的暗示文字，疑似洩露真實近況，不禁令人猜想是否與死訊有關。中山美穗驚傳死訊，她昨日晚間才在社群發文，內容寫道：「Louise Bourgeois前幾天展覽，抱歉照片不好，幾天內心不知所措，只能和同行的朋友聊聊天。我攝影不好，但即使我很好，我也無法表達任何事情」，並搭配一張她於展覽中拍下的作品，畫面中見幾行英文文字，「我曾經在地獄然後回來了，並且讓我告訴你這有多美好。」似乎藉此暗示著她近日心境，貼文如今引來許多粉絲關心。中山美穗曾被媒體譽為「日本第一美女」，自1985年出道而紅，1995年與豐川悅司合演電影《情書》，飾演女主角「藤井樹」紅遍全亞洲，隨後也有《偶像媽咪》、《沉睡的森林》、《最後的情書》、《愛歌》等代表作品，其清純外型及精湛演技累積不少粉絲，至今仍是許多觀眾心目中的經典。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫丈夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：《比世界上任何人》電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》《兩千年之戀》