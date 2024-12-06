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近日「聯合國強迫失蹤問題委員會」（CED）在造訪哥倫比亞後，發布了一份調查報告，聲稱在哥國首都波哥大（Bogotá）埃爾多拉多國際機場的機庫裡，儲藏了約2萬具身分不明的遺體，並強調該國存在許多失蹤人口。不過哥倫比亞政府、總檢察長辦公室在對機庫進行搜索後，並未發現任何遺體的痕跡。綜合外媒報導，CED是聯合國監督締約國落實《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》的獨立專家機構，目的在於支持受害者、民間組織、國家人權機構和政府，搜尋失蹤人員，消除、懲罰、防止罪行重演，並彌補對受害者造成的傷害。而強迫失蹤則是指，由政府或得到國家授權、支持或默許的個人或組織，剝奪人身自由並隱瞞失蹤者下落的行為，有違國際人權法。報導指出，哥倫比亞長期存在強迫失蹤（Forced disappearance）、系統性缺陷等問題，包括法律框架薄弱、機構效率低下、實際失蹤人口數不明確。CED派出的代表團表示，儘管哥倫比亞在20世紀40年代左右就開始出現強迫失蹤現象，原因有人口販運、武裝衝突、戰亂、社會抗議等，但它們尚未成為歷史，而是至今在哥國各地每天發生的現實情況，涉及所有年齡層和人口，影響群體包括兒少、社會領袖、移民、記者、教師等。CED代表團並聲稱，之所以披露這項報告，是為了提高哥倫比亞當局對此議題的認識，在埃爾多拉多國際機場的遺體，應該是因為沒有其他地方可以放，才被放在機庫中，建議當局除了改善強迫失蹤問題以外，還要提供基礎設施、人力和財政資源，來建立適當的遺體安放空間。對此，埃爾多拉多機場表示毫不知情，哥國總檢察長辦公室在對該機場27個機庫進行搜查後，也聲稱沒有發現任何遺體的痕跡。