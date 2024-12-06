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▲許光漢在《青春18x2 通往有你的旅程》雪地的片段被認為致敬中山美穗在《情書》的演出。（圖／翻滾吧男孩電影公司提供）

▲中山美穗在《情書》裡的雪地感人演出，台灣觀眾永難忘懷。（圖／摘自IMDb）

▲中山美穗在《情書》裡的溫婉可人姿態，抓住台灣觀眾的心。（圖／摘自IMDb）

▲中山美穗8年前訪台，留下生前難得在台灣的公開紀錄。（圖／摘自IG）







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曾紅極一時的日本美女天后中山美穗，傳54歲在澀谷寓所內去世，讓各地影迷為之震驚。她在電影《情書》一人分飾兩角、癡情又溫婉的丰采，讓台灣觀眾大為著迷，尤其被文青奉為永遠的女神，片子在台推出後20年再度回到台灣戲院重映，她還曾「微服出巡」在台灣的戲院看板前拍照，引起網友熱烈討論。就連今年白色情人節上映、許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》也直接向《情書》致敬。中山美穗在日本演藝界堪稱得天獨厚、出道未久就大紅大紫，而且主演的電視劇屢屢開出高收視，被視為「票房保證」，卻因台灣曾經長年禁播日劇、限制日片進口，直到1990年代後日劇在台逐步解禁，才開始被廣大觀眾認識，之前她只在「哈日族」擁有高知名度，是少女偶像雜誌的常客，卻還沒有到全台人盡皆知。1992年境外的有線頻道「衛視中文台」開始播出日劇、試圖打開有別於傳統老三台的觀眾群，引起廣泛矚目，最早一批播映的劇集中，就有中山美穗在日本收視破20的人氣大戲《年輕太太法力無邊》，台灣開放日劇後，她的戲也持續有在台播出，但她的電影卻是直到《情書》1996年來台上映，才首度和台灣觀眾在大銀幕見面。有趣的是，《情書》最早主打的是因為日劇《跟我說愛我》在台灣大受歡迎的豐川悅司上映之後主要演員卻是中山美穗以及扮演她高中時期同學的柏原崇最受歡迎。《情書》裡中山美穗先以剛失去未婚夫的渡邊博子姿態出現，癡情而哀傷，後來發現未婚夫可能有一位同名同姓，卻又和她長得極為相似的高中女同學，藉由好奇開始想要了解他們過去的故事，此時中山美穗又改演跟博子長得很像，卻跟她未婚夫藤井樹同名的女孩，溫婉可人，兩種不一樣的風情都讓台灣觀眾著迷。那時的台灣，日片票房已經有一陣子不見起色，《情書》並不是娛樂效果濃烈的商業噱頭片，片商特別找張學友唱了與片名同名的歌曲作為廣告宣傳曲，希望藉天王號召把片子名氣打響，結果上映後反應出奇熱烈，張學友的〈情書〉也廣受歡迎，一起創造雙贏局面。《情書》的效應席捲全台，儘管賣座數字並不到好萊塢超級商業大片的程度，卻締造日片在台許久未見的高潮，藤井樹也成了作家吳子雲的筆名。更重要的，《情書》也打響了導演岩井俊二作為台灣觀眾心目中「文青」、「小清新」教主的地位，一直以來他的作品都會被台灣片商引進上映，《情書》功不可沒。甚至在台灣上映了20週年，片商再度安排重映，還是有舊雨新知捧場，連中山美穗自己都偷偷來台灣，發布了在戲院和《情書》背板的合照，觀眾才知道女神已經抵台，卻完全是私人行程，沒有經過片商安排。片商之後再去聯繫，中山美穗則表示：「謝謝讓20年前的電影可以在今天重新上映，從得知電影要在台重映，使未曾來過台灣的我，非常期待這次的旅行，也想藉機會多認識台灣這塊土地。」可惜8年前她來台、幸運影迷還有機會見到本尊，現在卻再也無法看到她本人的丰采，只剩《情書》演出永遠留在觀眾心中。中山美穗小檔案1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：《比世界上任何人》電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》《兩千年之戀》