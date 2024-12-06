我是廣告 請繼續往下閱讀

首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因31歲男友謝姓偵查員遭檢舉涉嫌洩密、違反個資法，而遭台中地檢署傳喚，12月3日複訊後，謝姓偵查員以3萬元交保，陳梅慧則無保請回，4日凌晨，兩人共乘多元計程車經國道北返時，卻遇上追撞車禍，陳女當場傷重身亡。而謝姓偵查員捲入的案件，就是台中地檢署偵辦的王牌交易所「阿福錢包」洗錢330億元案。據悉，台中檢警去年查出，虛擬幣交易所「王牌交易所」創辦人潘姓男子，招攬加盟經銷商，開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡，並與假投資詐騙集團掛勾。潘男還設立實體門市，以取得投資人信任，利用網路招攬投資人加入群組，再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹，至門市購買虛擬貨幣，還開立發票，等到被害人發現無法提領，才發現遭到詐騙。今年4月，台中地檢署起訴「阿福錢包」詐騙洗錢案時，傳出台中市刑大某刑警，疑因曾偵辦同一案件，不滿刑事局爭功引發衝突，多次向警政署檢舉，才意外牽扯出，該名刑警檢舉陳梅慧和在刑事局任職的男友謝姓偵查員，涉嫌洩密。因此檢方於12月3日執行搜索，帶回謝男、陳女等4人、1名證人，全案複訊後，謝男3萬交保，其餘人請回。未料訊後，陳梅慧和男友謝姓偵查員於凌晨3時許搭車返家途中，行經國道一號北上77.7公里處，發生追撞事故，徐姓男子駕駛租賃車北上，疑未注意車前狀況，追撞陳梅慧、謝員搭乘的計程車，陳梅慧乘坐的計程車被夾在中間，受到最大衝擊。巧合的是，距離陳梅慧事故現場800公尺處，半小時前竟然也發生車禍，車上人員分別是曾涉入槍擊案的屏東角頭、威震集團前董座吳明達，前四海幫大哥郝廣民。陳梅慧不僅僅是區塊鏈金融犯罪打詐高手，更曾多次助檢警追查詐騙金流，包括創意私房、88會館地下匯兌案，她都有涉入協助檢警偵辦，陳梅慧也多次前往地檢署、刑事局及調查局上課，分享專業知識，對案件偵辦貢獻良多，也因此陳梅慧的車禍意外，讓外界質疑內情不單純，過程充滿太多巧合和蹊蹺，引發外界聯想，陳梅慧的死因是否跟這些案件，擋人財路有關。陳梅慧車禍身亡後，各種揣測、陰謀論四起，甚囂塵上，同時也傳出，檢舉陳梅慧洩密的刑警，疑似有財務狀況且被法院強制扣薪。而據了解，「阿福錢包」洗錢案，原是由台中市刑警大隊偵辦，因有刑警也加入辦案，不滿刑事局搶功勞，又發現謝員將被害人筆錄交由陳女協助查詢，才向台中地檢署檢舉，沒想到竟引發後續一連串事件，也牽扯出背後是否黑幕重重的傳聞。