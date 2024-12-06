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教育部「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」今（6）日登場，本次典禮將公開表揚2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會在內共50項綜合及單項國際運動賽事，總計451人次(選手331人、教練12人)獲頒國光體育獎章，並頒發新臺幣4億6,470萬元國光獎助學金，其中「台灣拳后」林郁婷以2090萬元成為獎金后，李洋、王齊麟各可領2060萬元成為獎金王，另獎勵優良運動科學研究成果優等4件、甲等5件、佳作14件，共計23件成果。為了向在國際運動賽事為國爭光的臺灣體育健兒們致敬，「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，今日下午2時在臺北凱達大飯店盛大舉辦，教育部體育署將邀請行政院長官出席，期勉所有台灣健兒繼續前進2026年名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運。本次獲獎人員包括在2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會，以「臺灣精神」力抗世界排名第一的中國組合，成為奧運史上第3組連2屆闖入羽球男雙金牌戰組合，更是史上首次連2屆摘金組合的羽球黃金男雙選手李洋、王齊麟，以及二度征戰奧運，最終大獲全勝，且於獲獎時刻，手指左胸梅花會徽，告訴全世界，「我來自臺灣，我是臺灣的女兒」的拳擊選手林郁婷。此外，甫於上(11)月24日獲得我國棒球史上首度一級賽事，世界棒球12強賽冠軍的代表隊選手也是本次獲頒表揚對象。典禮除表揚嘉獎運動員及教練外，也將對於推動國內運動科學應用發展著作有成的研究人員進行表彰。透過運動科學專家的科研成果，使臺灣運動員在賽場上的表現獲得了更科學化的支持，無論是在訓練方法、體能恢復、心理建設及技戰術方面，都有明顯的提升與進步。教育部體育署表示，本次頒獎典禮不僅是對奮戰在運動場上的國手們的肯定，更是對所有在背後默默耕耘的運動科學專家及團隊的一種讚揚。沒有他們的努力，就沒有今日在奧運會上看到的亮眼成績。