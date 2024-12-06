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▲中山美穗昨日最後一次更新社群貼文，內容提到「內心不知所措」、「我曾經在地獄然後回來了」等暗示文字，疑似洩露真實近況，讓許多粉絲擔憂不已。（圖／中山美穗IG）

▲研究指出，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關，居住在距離赤道越遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症發作的比例越高。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

日本女星中山美穗今（6）日驚傳陳屍東京住處，享年54歲，她過去以經典愛情片《情書》紅遍全亞洲，也有「日本第一美女」的封號，離世消息一出震驚各界。由於中山美穗過世前，曾在社群平台發文提到「內心不知所措」、「我曾經在地獄然後回來了」等字句，讓人猜想是否與死訊有關。對此，國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈也指出，目前正值入冬季節，年輕族群、女性容易出現「冬季憂鬱症」，近年季節性情感患者有增多的趨勢，民眾務必學習自我調整情緒的方式，或就醫尋求協助。根據日媒報導，中山美穗今日遭發現陳屍於東京澀谷區家中浴室的浴缸內，當時已無生命跡象，警方正調查詳細死因。而中山美穗昨日最後一次更新社群貼文，內容提到等暗示文字，疑似洩露真實近況，讓許多粉絲擔憂不已。心理師楊宇祈表示，現在正值入冬時刻，，此類現象可以歸類為「重鬱症」或「雙相情緒障礙症」，由於好發於秋季或冬季，又被稱為「冬季憂鬱症」。📍長時間情緒低落📍對事物失去興趣📍食慾及體重改變📍睡眠習慣改變、變得嗜睡📍精力下降，常感到疲倦📍感到內疚，無價值感📍注意力難集中📍思考或行為變得較遲緩📍出現自殺意念至於為何會發作冬季憂鬱症，楊宇祈表示，當人體缺乏陽光照射時，大腦下視丘恐怕會受到影響，難以正常運作，進而導致褪黑激素、多巴胺、血清素等腦部神經傳導物質減少作用。另外，研究也指出，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關。居住在距離赤道越遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症發作的比例越高，📍適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。📍均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。📍適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。📍進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。📍尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。📍養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。