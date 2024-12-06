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▲▼工作人員中午1點7分宣布中山美穗的演唱會取消。（圖／中山美穗官網、X）

▲媒體2點53分速報中山美穗過世消息。（圖／翻攝Yahoo JP）

中山美穗今（6）日原定下午5點30分（日本時間，下同）要在大阪舉辦演唱會，但官方突然在1點7分宣布取消，2點53分就被各大媒體報導她在家中浴室過世的新聞，目前警方正在調查真正死因。中山美穗今天要在大阪開唱，但官方突然在1點7分發公告：「原定於今日，2024年12月6日（星期五），在Billboard Live大阪舉行的《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》大阪場次，因中山美穗的健康狀況不佳，不得已決定取消演出。對於期待前來觀賞的各位觀眾造成的困擾，我們深表歉意。此次演出取消後，我們將對所有已預約的訂單進行取消，透過售票平台購買門票的顧客，請自行進行辦理退款手續。有關取消及退款的詳細流程與注意事項，請參考下方資訊。對於本次造成的不便我們深表遺憾，並懇請您的諒解與支持。再次感謝。」隨後2點53分，日本各大新聞就報導中山美穗過世的新聞，內容指出警方接獲中山美穗在澀谷區惠比壽的住宅浴室中去世的報案電話，根據調查相關人士的說法，中山美穗的工作人員表示一直無法聯絡到她，所以前往她的住處查看，結果發現她倒在浴室內。隨後現場確認她已經死亡，警視廳等相關單位目前正在進一步調查她的死因。由於事發突然，網友接獲消息不敢置信：「看到文章標題『演員中山美穗去世』，一開始還以為是網上那些常見的假消息，但這居然是Yahoo新聞的報導，是真新聞嗎！」、「我一開始以為是搞錯了什麼，但電視上也有速報，真是遺憾」、「我以為是同名同姓的別人，但看到照片後真的很驚訝…」。