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立委范雲、台北市議員苗博雅今（6）日偕同民生社區幼兒園案受害者家長召開記者會，指出德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查。記者會上，家長現身說法，要求系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道，更有家長指控園方，要調閱監視器還要家長給出時段、簽承諾書，另有家長看到畫面中孩子被欺負，一旁園方的人竟稱「看了難過不如跟丈夫開房間」，毫無同理心犯眾怒。范雲指出，由德育護理健康學院受委託營運的「平安新村職場互助教保服務中心」及「台北市經國三民非營利幼兒園」，已遭台北市教育局行政處分至少3位教保員、主任及負責人，另地檢署已認定陳姓教保員涉「對未滿14歲男女加重強制猥褻」共五罪並於上月起訴。范雲強調，德育學院「幼兒保育系所」有日間部和進修部，包括碩士班、四技、五專、二技、二專，每年核定招收308名學生，肩負培育教保人員的重責大任，應幼兒安全和兒童人權具備足夠專業，甚至應是大專院校的指標系所；卻在事件發生後，從組長、主任、園長、系所教授到負責人（即德育學院校長）都試圖大事化小、小事化無，令人難以接受。范雲表示，根據家長陳情，不當對待及性猥褻事件發生後，不僅教保員和主任多次未於第一時間進行法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。德育一再消極以對，不但沒有第一時間阻止傷害發生，更錯失找出更多被害孩童的機會。而本案件顯示教保培育系統，應更加納入兒童人權及性別平等尊重幼兒身體自主權等概念，強調目前教保人員培育必修未納入性平教育，幼兒園也沒有規定要教性平教育，這二點均已納入賴總統「啟動性別平等教育2.0」政見，她將會在立法院持續追蹤推動。苗博雅也說，整起事件德育督導體系失靈，讓狼師肆無忌憚，否則家長不至於被排除外難找真相，在家長反應孩子被體罰後，在監視器畫面看到，卻被園方人員稱是在抱抱，辯稱是一種特教行為技巧「身壓訣」，此外家長調閱監視器時園方也多方為難，包括簽署保密協議、不能操控滑鼠、要指定時段並禁止家長們一起討論，如今此案被爆出後，國防部出面了、北市教育局出面了，卻只有德育至今神隱，逃避責任！記者會上，受害家長代表發言說，說明案發後德育雖然召開家長座談會，卻對事實欺瞞家長，家長欲調閱監視器也被百般刁難；又平安新村教保中心流動率極高，卻又資遣家長都認定的好老師；且案件爆發前已有主任發現陳姓教保員之疑慮並向德育上級報告，但系主任均未重視，系內亦有許多幼兒性教育專家卻仍然輕率。家長們控訴德育態度消極，才會錯失每一個能夠阻止陳姓狼師繼續傷害孩童的寶貴機會；另有家長泣訴，調閱監器時看到孩子在畫面中欺負，未料一旁園方人員竟戲謔稱「看了難過不如跟丈夫開房間」，根本毫無同理心。范雲調閱教育部資料發現，德育學院辦理4所教保機構，其中有8成教保人員為德育幼保系畢業的學生。一般來說，教保培育系所自行營運機構，學生就近觀察及實習，甚至畢業後就業，立意良善。但若系所教師及學生缺乏對於兒童人權和性別平等觀念，則間接製造「傷害幼兒教保供應鍊」，要求教育部及國教署，應合作強化相關教保培育科系之監督及資源投入，針對其系所課程設計及規劃納入兒童人權、正向教養、性別平等之專業課程，才是真正提供幼兒安全學習環境的根本之道。范雲最後說明，目前針對平安新村及經國三民案件，行政調查部分，已有3名教保人員依「情節重大之不當對待」處總計140萬元罰鍰且永久或4年不得擔任教保人員，對主任及負責人（即德育校長）則處共計27萬元罰鍰，其餘案件正由台北市教育局擴大調查；另國防部委託德育辦理的平安新村教保中心則將於12月20日終止契約，國教署已要求台北市教育局需做好後續學童安置事宜；刑事部分，北檢已將陳姓教保員起訴。