▲軟埤仔溪以生態護岸打造多元棲息地(圖／水利局提供)

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▲軟埤仔溪水環境改善工程總經費1億5000萬元，今(113)年11月27日完工啟用典禮(圖／水利局提供)

軟埤仔溪貫穿臺中市豐原、神岡區，為改善河岸生態、優化水環境，臺中市政府爭取全國水環境改善計畫，並獲經濟部水利署補助1億1700萬元及自籌3300萬元，總經費1億5000萬元推動軟埤仔溪水環境改善工程，工程於今(113)年11月27日辦理完工啟用典禮。「河川整治是我任內重要施政目標！」市長盧秀燕表示，軟埤仔溪又稱豐原母親之河，工程注重周邊生態及自然環境，透過設計不同的河道水深，營造近自然的生物棲息空間，並新增綠化面積達7,000平方公尺，打造生態共融的水域環境。同時，延續河岸整體空間的連貫性，強化護岸穩定性，優化園區動線規劃，讓民眾能於河岸休憩漫步，盡情感受水岸花都的獨特自然魅力。水利局表示，透過串聯水岸漫活動線，連結上游至下游環狀休憩景點，打造軟埤仔溪水文化，讓人與水從此不再有距離。此外，本工程設置塑木棧道及劇場平台等近水設施，提供節慶與人文活動的舞台，如燈會、野餐日、音樂會及水上活動等，不僅成為在地文化活動的發展空間，更為軟埤仔溪賦予全新的生命力。水利局進一步說明，為全面提升豐原地區的環境品質，近年推動多項水環境及下水道工程，包括「葫蘆墩圳水環境改善計畫（三民路至中正路）」、「豐原區國豐路三段下水道」、「軟埤仔溪排水0K+000～2K+651治理工程（第一期）」及「豐原污水下水道系統啟動第一、二期計畫」，以整體規劃方式推動區域發展。未來，水利局將持續以防洪安全為基礎，結合文化與生態價值，打造市民親近水域的友善環境，實現宜居城市的願景。(台中市政府廣告)