韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，全球震撼，但國會投票否決，在六小時後旋即宣布解嚴，如今可能再捲土重來？韓國軍事人權中心今（6日）表示，陸軍多個部隊已下令，在本週日前限制休假，質疑尹錫悅將再次下達戒嚴令。韓國執政黨國民力量黨黨魁韓東勳也一改態度，認為尹錫悅須盡早停職，韓國國會議長稍早也發表公開談話和聲明，強調將全力阻止第二次戒嚴發生。
根據韓媒KBS報導，韓國國會議長禹元植稍早發表公開談話和聲明稿，他表示，解除戒嚴後局勢非常混亂，對於近期關於總統尹錫悅今將趕赴國會的一系列猜測性報導感到相當困惑，所以須先澄清一下立場。
禹元植表示，沒有收到任何有關總統訪問國會的消息，且若訪問，也得先討論安全問題，當場表達請尹錫悅總統推遲訪問。
昨日到今日傳出尹錫悅可能將在彈劾案投票後進行第二次戒嚴，禹元植強調，韓國經歷戰爭、分裂、獨裁等近代史上的不幸與悲劇，進入已開發國家的行列中，完全來自於韓國人民的力量，尹錫悅宣布戒嚴形同是對這段歷史傷痛的否認，也是對人民尊嚴極大的傷害。
他強調，國會正在獲取人民更多的信任以及保護民主的決心來應對當前局勢，絕對不能再有第二次戒嚴，他強調，這是不被接受的。
禹元植特別呼籲軍隊和警察，軍隊是人民的軍隊，警察必須保護人民，在任何情況下，軍警都不應偏離憲法規定的立場，勿違背身上所穿戴的服裝和榮譽。軍隊在4日凌晨依循國會投票決議撤軍，也反映了軍隊的成熟和民主。
禹元植也向韓國民眾喊話，如果總統再次做出錯誤判斷，宣布戒嚴，國會議長和國會議員將不惜一切代價阻止。一定會保衛國會、保護人民和民主，請相信國會並冷靜地關注事態發展，國會將站在保護人民和民主的最前線。
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禹元植表示，沒有收到任何有關總統訪問國會的消息，且若訪問，也得先討論安全問題，當場表達請尹錫悅總統推遲訪問。
昨日到今日傳出尹錫悅可能將在彈劾案投票後進行第二次戒嚴，禹元植強調，韓國經歷戰爭、分裂、獨裁等近代史上的不幸與悲劇，進入已開發國家的行列中，完全來自於韓國人民的力量，尹錫悅宣布戒嚴形同是對這段歷史傷痛的否認，也是對人民尊嚴極大的傷害。
他強調，國會正在獲取人民更多的信任以及保護民主的決心來應對當前局勢，絕對不能再有第二次戒嚴，他強調，這是不被接受的。
禹元植特別呼籲軍隊和警察，軍隊是人民的軍隊，警察必須保護人民，在任何情況下，軍警都不應偏離憲法規定的立場，勿違背身上所穿戴的服裝和榮譽。軍隊在4日凌晨依循國會投票決議撤軍，也反映了軍隊的成熟和民主。
禹元植也向韓國民眾喊話，如果總統再次做出錯誤判斷，宣布戒嚴，國會議長和國會議員將不惜一切代價阻止。一定會保衛國會、保護人民和民主，請相信國會並冷靜地關注事態發展，國會將站在保護人民和民主的最前線。
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