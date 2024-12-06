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▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

曾是日本影藝界超級大牌的中山美穗，與同時期的天后相比，最大的不同就是戲劇與演唱持續雙線並行，且都有不錯的成績，而不像其他人多半兩個領域的成就落差明顯。她的戲劇在日本常都有20以上的收視數字，是票房保證，可是演唱歌曲銷量超過百萬的就屬〈世界中の誰よりきっと〉（直譯：比世界上任何人）。這首歌本是她主演的日劇《我愛爸爸的情人》主題曲，卻比戲還要受歡迎，也被不少藝人翻唱，包括台灣最熟悉的高明駿與王馨平的男女對唱版〈今生註定〉。中山美穗從出道之初就是演戲、唱歌一起來，一如當年大多數的少女偶像，可是後來兩條路線都沒有偏廢，就比其中不少人在試過多線發展後專心只做一件事，要來得特別，她還常主唱自己主演的日劇主題曲，卻往往戲的收視很亮眼，歌的銷量還不錯，卻沒有特別的大爆發。直到1992年的秋季檔，富士電視台最招牌的週一晚間9點、俗稱「月9」的黃金時段，原本是中山美穗最常出現的地盤，當家製作人大多亮卻想要捧與宮澤理惠、觀月亞里莎並稱「3M美少女」的牧瀨里穗，因此中山美穗的新戲轉到週三晚間9點作為該時段的全新戲劇陣線第一砲，看得出台內對她的號召力深具信心，把「開疆拓土」的重任交到她肩上。不過這齣戲《我愛爸爸的情人》儘管還跑到英國拍片頭，由於情節設定中山美穗扮演的女主角和一對父子各自有浪漫牽扯，對於觀眾的觀念構成挑戰，劇本也不夠精緻，評價不特別理想。好在中山美穗演唱的主題曲〈世界中の誰よりきっと〉，曲風輕快活潑、大受歡迎，不但為她締造歌手生涯的極佳銷量，據估據累積銷售應已超過200萬張。〈世界中の誰よりきっと〉是首很有意思的歌曲，原版聽來輕快、悅耳，唱成慢板則浪漫、抒情，中山美穗與WANDS樂團兩種曲風都有詮釋，因此各地歌手翻唱的時候，有人仍照原版的輕快風格，有人就會唱成慢板的抒情味道。像是高明駿與王馨平的〈今生註定〉就是慢板浪漫路線，成為男女對唱歌曲的經典。而在香港許志安、鄭秀文這對歌壇戀侶，各自翻唱為〈唯獨你是不可取替〉、〈衝動點唱〉，分別採慢板和快板的不同風格。日本國內也有不少人重唱，譬如酒井法子的版本也有不錯迴響，也成為她後來演出必唱的歌曲。中山美穗小檔案1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：《比世界上任何人》電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》《兩千年之戀》