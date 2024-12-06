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113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，12強中華隊冠軍投手陳冠宇與「羽球一哥」周天成盛裝出席，雖然兩人運動專項不同，但雙方深厚的友誼是建立在2019、2020年在師大一起訓練。看到周天成為四年後洛杉磯奧運目標努力，讓陳冠宇深受感動，「他都沒有放棄，我怎麼可以放棄？」陳冠宇提到，隨著年紀增長，身體代謝與反應速度逐漸下降，但他被周天成的堅持與努力所感動，他說：「他都沒有放棄，我怎麼可以放棄？」周天成則表示，兩人在訓練中不僅互相學習，也互相分享恢復技巧與經驗，讓這段跨領域的友誼顯得特別珍貴。陳冠宇與周天成認為，除了持續加強身體訓練與恢復外，與同層級運動員的交流也非常重要，這能幫助彼此突破瓶頸，面對場上的挑戰。談到未來的目標時，兩人都表達了對下一屆奧運的期待，雖然陳冠宇對四年後的計畫略顯保留，但周天成的堅持讓他充滿動力，兩人笑著相約：「下一屆奧運見！」未來是否有機會再穿上中華隊戰袍，陳冠宇說：「現在年輕選手都很不錯，不能一直佔著位子，還是需要一些年輕選手站出來，讓他們成長，4年後，我覺得就順其自然。」