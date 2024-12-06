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台北股市今（6）日終場下跌74.67點或0.32%，收在23193.27點，成交量為3609.33億元；其中三大法人合計買超45.68億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連5買」買超20.02億元；投信「連3賣」，今日賣超23.28億元；自營商（自行買賣）「連5買」買超4.45億元，合計三大法人買超1.19億元。投資人觀望氣氛濃厚，再加上先前美國股市接連創高之下，昨日迎來回檔壓力，美股四大指數全數走低，其中費半指數大跌逾1%，台北股市今日開盤10.74點、來到23278.68點，隨後震盪走低，盤中雖然挑戰翻紅，但遇到賣壓襲擊，盤中最低來到23137.62點，終場下跌74.67點或0.32%，收在23193.27點，日K連2黑，成交量為3609.33億元。此外，本周台股上漲930.77點或4.18%，周K拉出一根紅K棒。比起大盤多空震盪，中小型股賣壓格外沉重，櫃買指數開盤下跌0.03點、來到263.36點，雖然一度翻紅，但立即跳水翻黑，盤中最低來到261.02點，終場下跌1.87點或0.71%，收在261.52點，日K結束連5紅。權值股全數走低，台積電以平盤價1075元開出，隨後走低，最低一度來到1060元，終場下跌10元或0.93%，收在1065元，日K終結連2紅，拖累大盤指數就有79點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。鴻海開盤力守盤上，開盤上漲0.5元、來到199.5元，盤中最高來到201.5元，不過遇到獲利了結賣壓，跳水翻黑、最低來到197.5元，終場下跌1元或0.5%，收在198元，日K連2黑，並且失守5日、季線，拖累大盤指數就有4點。聯發科同樣是開盤表現較為強勁，以1325元平盤價開出，最高來到1340元，不過隨後也遇壓翻黑，最低一度來到1300元，終場下跌20元或1.51%，收在1305元，日K連2黑，並且失守5日線。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、鴻準、富喬、緯創、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、鴻準、世芯-KY、緯穎。