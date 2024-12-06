113年國光體育獎章頒獎典禮，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟親自出席，並第二度拿下最高榮耀一等一級獎章。李洋感性地說，「這應是最後一次參加。」
李洋坦言，這次獲得的獎章是對自己運動生涯的高度肯定，也是對多年努力最真實的回報。王齊麟則形容，能與李洋一起獲得「兩次一等一級國光獎章」，是人生中的重要里程碑。
王齊麟在分享這段榮耀時幽默地提到與李洋：「我只要發完球蹲好，接完球再蹲好就行。」展現出兩人的默契十足。
談到未來的職業規劃，王齊麟表示，近期在保護身體的同時，也盡量維持狀態，避免受傷，並全力準備接下來的賽事。王齊麟坦言，運動員的職業生涯不僅是場上競爭，更是自我極限的挑戰，因此每一步都需要更細緻的規劃與實踐。
李洋則感慨道：「沒有家人，就沒有今天的自己。」他計劃在過年前安排一次家族旅行，回報家人一路上的支持與陪伴。王齊麟也提到，過去因比賽而少有機會與家人相處，希望在未來能多花時間陪伴家人。
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王齊麟在分享這段榮耀時幽默地提到與李洋：「我只要發完球蹲好，接完球再蹲好就行。」展現出兩人的默契十足。
談到未來的職業規劃，王齊麟表示，近期在保護身體的同時，也盡量維持狀態，避免受傷，並全力準備接下來的賽事。王齊麟坦言，運動員的職業生涯不僅是場上競爭，更是自我極限的挑戰，因此每一步都需要更細緻的規劃與實踐。
李洋則感慨道：「沒有家人，就沒有今天的自己。」他計劃在過年前安排一次家族旅行，回報家人一路上的支持與陪伴。王齊麟也提到，過去因比賽而少有機會與家人相處，希望在未來能多花時間陪伴家人。