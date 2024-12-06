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▲「麟洋配」王齊麟、李洋順利拿下第二面奧運金牌。（圖／AP美聯社）

113年國光體育獎章頒獎典禮，王齊麟在分享這段榮耀時幽默地提到與李洋：「我只要發完球蹲好，接完球再蹲好就行。」展現出兩人的默契十足。談到未來的職業規劃，李洋則感慨道：「沒有家人，就沒有今天的自己。」他計劃在過年前安排一次家族旅行，回報家人一路上的支持與陪伴。王齊麟也提到，過去因比賽而少有機會與家人相處，希望在未來能多花時間陪伴家人。