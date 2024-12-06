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▲粉絲Kitty願意4天都到大巨蛋求票，只為了進場感受氣氛。（圖／記者朱祖儀攝）

▲吳小姐透露妹妹聽到周杰倫的歌都會哭，所以想送對方進去大巨蛋。（圖／記者朱祖儀攝）

天王周杰倫從昨（5）日開始登上台北大巨蛋一連開唱4天，成為站上該場地開專場演唱會第一人，由於此次是他睽違7年再度回到台灣開唱，因此一票難求。《NOWnews今日新聞》記者今日前往台北大巨蛋外場直擊，發現今天站在門口求票的粉絲人數更多了，肉眼可見就有將近10組人，大家都分別使出渾身解數來求票，不僅有女粉絲透露，4天都會到門口求票，還有一名男粉絲表示，只要是1萬元以內都願意購買，還考慮要去日韓或中國大陸看周杰倫的演唱會。粉絲Kitty表示，自己當初找了10幾個朋友一起搶，搶了3、4個小時都沒有搶到，雖然看到網路上有很多人在賣票，不過大多都是黃牛，所以想靠自己的力量到現場求票。她也說自己從昨天就來大巨蛋門口求票，可惜沒有結果，最後坐在B1門口聽漏音，但她不放棄，今日又在舉著牌子前來大巨蛋，「4場都要聽到，要感受那個氣氛」，預告4天都會到門口求票。還有吳姓女粉絲表示，自己和妹妹都很喜歡周杰倫，至少20年了，妹妹晚上聽到周杰倫的歌〈聽媽媽的話〉還會忍不住落淚，所以自己特別來舉牌子，想要送妹妹進去大巨蛋聽周杰倫開唱。她也透露，自己難過或是心情不好的時候，其實也喜歡聽周杰倫的歌，認為對方的歌曲很耐聽，所以希望有機會可以進去。另外，一名男粉絲也在現場舉起粉絲「跪求周杰倫門票」，表示自己已經喜歡周杰倫17年了，之前沒有能力參加周杰倫的演唱會，沒想到現在有能力了，卻一張都買不到，所以獨自前往大巨蛋門口求票。他表示，只要是行情價都可以接受，大約加個4、5千，總價1萬以內都沒問題，「平常賺錢這麼辛苦，為了周杰倫，犒賞一下自己也沒問題」，甚至如果周杰倫在周邊亞洲國家，像是日韓、中國大陸等地，他也都願意前往。