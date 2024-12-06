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世界棒球12強賽中華隊勇奪隊史首冠，28位國手將各獲700萬元國光獎金，然而，教練與後勤人員的獎金分配卻引發外界討論。針對此事，體育署長鄭世忠表示，運動發展基金管理委員會已提案修改相關辦法，教練團將獲得總額600萬元的激勵金，均分後每位教練將可獲約60萬元。職棒球員工會在奪冠後發聲明指出，現行獎金制度對教練與後勤人員的重視不足，甚至讓這些為團隊全力以赴的專業人員面臨社會對分配問題的質疑，「所有的付出都值得被肯定，這是全隊努力的結果。」隨著運動部即將成立，職棒工會也呼籲政府以此為契機，建立合理且完善的獎勵制度，全面支持運動發展，讓每位付出者都能獲得公平的回報。針對12強中華隊教練與後勤人員的獎金分配問題，體育署長鄭世忠表示，過去教練獎金僅適用於奧運與亞運的有功教練，這次已在運動發展基金管理委員會中提案修改相關辦法。根據提案，教練團可獲600萬元激勵金，平均每位教練約可拿到60萬元。鄭世忠指出，除了政府的修改提案，棒協理事長辜仲諒與中華職棒聯盟也針對教練與後勤人員拿出部分比例的獎勵，確保每位為中華隊奪冠付出的人都能受到重視。鄭世忠提到，國訓中心後勤人員的薪水與加給也在持續向上修正。