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台中市議會今進行總質詢總質詢，市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿等對於新興毒品氾濫，議員指出俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」成嚴重危害，已造成多起死亡事故，今年11月27日更被列管為安非他命、大麻同級的二級毒品。議員要求中市府應提出對策，加強防制，並全面杜絕毒品進入校園。黃守達說，依托咪酯本身是中樞神經的鎮定劑，施用後會使人無法思考，甚至無法控制身體宛如喪屍，也因此又稱喪屍煙彈，經常添加於電子煙煙彈內。在今年7月新北黃姓員警遭毒駕衝撞、10月新北派出所劉姓所長遭毒駕拖行致死的重大社會矚目案件，皆與駕駛施用「依托咪酯」有關，昨天北投也才剛發生一起相關的車禍事件，可見影響日益遽增。黃守達強調，據食藥署統計，今年1月到10月「依托咪酯」總檢出數共達2905件，比起112年檢出數22件，增加了132倍之多，非常驚人，顯示這項新興毒品正在爆炸性的成長中。也難怪今年8月5日才剛列管為三級毒品，11月27日就提升為第二級毒品。黃守達詢問，目前台中市破獲依托咪酯的狀況如何？警察局長李文章表示，依托咪酯列為三級毒品後（8月5日至11月30日）查獲的犯嫌約是304人。近日警局已經購置1500盒的檢驗劑給同仁進行加強稽查。毒駕目前整合在酒駕勤務，依照毒駕的特徵另有檢驗包、也進行依托咪酯的相關訓練，11月27日後就開始進行全面查緝。黃守達進一步說，喪屍煙彈經常被添加於電子煙的煙油，甚至偽裝成一般的電子煙彈，也因此造成不少青少年在未有充分認知的狀況下就誤用。112 年青少年毒品嫌疑犯人數 429 人，占毒品總嫌疑犯人數比重 11.21%，相較 111 年的9.72%，增加 1.2%。而今年（113年）1月至10月，青少年毒品嫌疑犯占比持續攀高，增至11.6%，新興毒品的危害更不可忽視。台中市教育局也應有相應對策。教育局長蔣偉民說，教育局已製作相關圖卡進行宣導，並下訂快篩試劑，預計於1月10日送來990劑，會分給6個校外分會。每年亦有春暉專案的執行，會定期或不定期對學生有尿篩的檢驗。王立任強調，依托咪脂會以隱藏在電子煙的形式來進入校園，年輕學子易因好奇而接觸，從校園防制非常重要，全面杜絕毒品進入校園是最終目標。教育局應擴大防制的層面，提供更好的工具，讓孩子免於毒品的危害。