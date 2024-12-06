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台北市某國中驚傳，有女學生持刀片威脅同班男同學，家長因校方消極處理，報案也沒有用，到社群平台發文，試圖「自救」；對此，台北市長蔣萬安表示，教育局會進行全盤了解，並依照相關規定來處理。有家長在「爆料公社」、「小一聯盟」、「匿名公社」等社群平台發文表示，有女同學持刀片威脅她兒子，校方竟然消極處裡，只是叫女同學去訓育組；該女同學後續仍和其他學生發生衝突，因為沒人受傷報案也沒用，只好在各個網路留言喊話校方積極處理，讓小孩能安全上學，「請體諒一個媽媽的心情，我的孩子，我要自己救」；網友也在貼文下方疾呼，「難道要像割喉案那樣，學校才重視嗎？」對此，教育局強調，面對校園內發生學生衝突事件嚴肅面對，針對本案已啟動相關調查機制，將會同學校提供具體的輔導措施及導入特教資源；針對家長提及危險物品到校一節，已請學校依據「教育部校園安全手冊」相關程序及校內「教師輔導與管教學生規定」辦理，以維護校園安全；蔣萬安今（6）日下午受訪時也表示，教育局一定會去全盤瞭解，若學校方面沒有積極的處理，會依照相關規定來處理。