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環境部近期辦理民意調查，詢問民眾有關垃圾處理、菸蒂污染及碳費政策的看法，調查結果顯示，8成7的民眾對於所在地區清潔隊資源回收規定有清楚認知，且有5成1的民眾支持實施垃圾破袋檢查；針對菸蒂處理，有6 成 5 民眾知道被丟棄的菸蒂含有很多有害化學物質會影響健康及生態，8成6民眾贊成讓菸品製造者或進口商負責回收並支付處理費用。同時，高達 9成5的民眾表示願意改變生活習慣以減少碳排放，並有8成5民眾支持逐步擴大溫室氣體盤查對象。在垃圾處理方面，環境部提倡從源頭減量，並推動各項減塑政策，本次民調詢問民眾最近購買商品的經驗，有6成5民眾表示商品包裝應減少不必要的外層與內部空隙，這種看法隨著年齡增長而更為明顯。此外，有4成4的民眾認為在夜市或傳統市場使用塑膠袋的情形有減少，4成6覺得維持不變；進一步詢問有效讓民眾配合減塑方式，前三項依序為「加強環保教育和宣導」(29.4%)、「提供經濟誘因（如補貼環保產品）」(26.5%)及「鼓勵企業自主創新替代產品」(25.2%)。在菸蒂處理方面，有7成8的民眾認為被亂丟的菸蒂嚴重破壞環境市容，進一步詢問有效改進菸蒂亂丟的方式(複選)，民眾認為「提高罰款金額」(51.2%)、「在公共場所增設菸蒂回收裝置」(47.3%)及「推動可分解濾嘴的研發和使用」(32.4%)效果較好。此外，若政府徵收菸蒂回收清除處理費用，各有4成民眾支持用於「稽查取締亂丟菸蒂行為」及「設置菸蒂收集設施」用途（複選）。在減碳與碳費方面，9成5民眾願意為了減少碳排放而改變自己生活習慣；在碳盤查方面，目前僅製造業與電力業前 500 家排碳大戶公告為應盤查對象，依調查顯示，8成5的民眾支持逐步擴大盤查對象；有關碳費對物價影響不明顯的瞭解程度，有2成1民眾瞭解，其中以教育程度為研究所比例較高；有關碳費收入用途，以輔導、補助或獎勵企業研發減碳技術為最高。環境部表示，政府將持續推動各項環保政策，同時響應全球重大議題推動低碳永續家園，呼籲民眾從食、衣、住、行、育、樂、購各個方面實踐綠生活，共同為環境保護貢獻力量，為下一代留下美麗永續的地球。環境部辦理環保施政意向調查係為瞭解民眾對環境部施政滿意度、支持度及對我國環境品質之感受，藉以檢視施政成效及提供釐訂政策參考。本次調查期間為113年10月30日至11月4日，採取市話與手機併行方式，訪問了1,088位年滿18歲的民眾，調查結果於95%信心水準下的整體抽樣誤差不超過2.97個百分點。