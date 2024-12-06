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英業達今（6）日宣布將在桃園研發據點成立車用實驗室，採用恩智浦系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻（UWB）技術系統，如智慧汽車安全門鎖、兒童感測系統、後踢感應等，深化車用電子領域合作。英業達作為全球伺服器主板龍頭廠，自2022年就已經開始將旗下設計能力推展至車用市場，目標將汽車變成行動辦公室，並與恩智浦展開合作，開發中央網開關、車載伺服器、車載無線充電等產品。此外，也持續聚焦車廠、一級供應商（Tier-1）商機，瞄準系統級解決方案產品線。英業達總經理蔡枝安指出，全球車用生產線已佈局完成，包含歐洲、北美、中國，陸續通過認證，今年車用事業已倍數成長，預計明年也將倍數成長。英業達目前在進一步優化產品組合，朝向超寬頻系統方向前進，未來桃園研發據點的車用實驗室，也將成為相關應用場景創新的主要場所。此外，桃園實驗室也將開發包含中央網關、車載伺服器、車載無線充電的新應用。恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群則指出，汽車電子是未來發展重心，未來會持續強化投資台灣市場，台灣有非常強的電子集成能力，是恩智浦需仰賴之處，英業達車用實驗室也將促進英業達設計能力與恩智浦技術整合，開發更先進車用解決方案。