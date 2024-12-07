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▲巨大香蕉裝置妝點園區展示的貨運火車，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲哈瑪星鐵道園區全新升級，搜羅多輛經典火車展出。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲ 「哈瑪星號」於日前正式啟程，吸引許多遊客前往哈瑪星鐵道園區搭乘體驗。（圖／高雄市政府文化局提供）

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高雄迎接設市百年，哈瑪星鐵道園區全新升級，搜羅多輛經典火車展出，其中受到廣大鐵道愛好者矚目的濱線觀光列車「哈瑪星號」於日前正式啟程，吸引許多遊客前往哈瑪星鐵道園區搭乘體驗，高雄市政府文化局也趁勢端出跟火車一樣大的巨型大香蕉，妝點園區車輛，結合場域濃厚的歷史氛圍，邀請民眾重返「香蕉王國」的黃金年代！哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」稱號，而當時儲放大量香蕉的高雄港3號碼頭，也因此被稱作「香蕉碼頭」。搭配哈瑪星鐵道園區全面升級，文化局特別製作巨大香蕉裝置妝點園區展示的貨運火車，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點，每日下午五點半至午夜12點巨型香蕉還將點燈，金黃色的巨大香蕉與哈瑪星的落日餘暉互相映襯，絕對是鐵道園區的精彩「蕉」點！哈瑪星鐵道園區內展出的經典火車也是必看亮點之一，文化局耗時近一年動員超過兩千人力，從全台各地商借、整修各式載客載貨與產業專用列車，從造型經典的守車、敞車，到穀斗車、煤斗車、油罐車等，超過30輛曾經背負鐵道運輸使命的退役火車，重現哈瑪星鐵道貨運繁忙的昔日場景。跨越哈瑪星新舊時空的濱線觀光列車「哈瑪星號」，每週六日及國定假日發車，沿途行經舊打狗驛月台、公園陸橋、北號誌樓、高雄港檢車分段等建築，帶著乘客欣賞哈瑪星鐵道的百年風貌。無論是鐵道迷或到訪高雄的遊客，歡迎前來重溫火車再次駛入哈瑪星的感動時刻！重現香蕉王國盛況，「香蕉派對」12月7日至8日上午11點至晚上6點登場，將帶來精選農特產品及香蕉風味冰品，並特邀日本門司港吉祥物「香蕉人」及香蕉叫賣會成員旋風來台，各式各樣的親子演出也將輪番上陣！更多活動資訊請上駁二官網查詢。