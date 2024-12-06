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▲)2024設計戰國策頒獎，嶺東科大獲獎數與獎金居全台私立科大第一，贏得最會得獎科大美譽。（圖／嶺東科大提供）

▲數媒系于承瀚分享紅點獎作品《薩拉曼計畫》。（圖／嶺東科大提供）

▲服飾系李珮茗分享紅點獎作品《外太空的南瓜》。（圖／嶺東科大提供）

教育部積極推動大專院校學生參加藝術與設計類國際競賽計畫有成，今日辦理設計戰國策頒獎典禮暨成果發表，嶺東科技大學設計與時尚學院的視覺傳達設計系、數位媒體設計系及服飾設計系共20件作品、90位學生設計師獲獎，累計獎金達80餘萬元，創下校史新高，得獎數及獎金居全台私立科大第一，被譽為「最會得獎科大」名副其實。此次獲獎作品中，嶺東科大設計與時尚學院再度於全球設計盛事中嶄露頭角，囊括2023年德國紅點品牌暨傳達設計大獎「Best of the Best」2件、紅點品牌暨傳達設計大獎「Red Dot Winner」16件，以及紅點設計概念大獎「Red Dot Winner」2件。作品以視覺整合設計、影片與服裝為媒材，回應當代全球永續議題，並且思考如何在「社會包容」、「經濟成長」、「環境保護」下取得三者平衡，解決當今人類需要急迫解決問題。校方表示，學生透過新世代角度，用設計力量展現臺灣的創意思維，喚起大眾對人文社會議題、循環生態與環境保護的認知與關心，對未來永續社會發展貢獻心力，充分彰顯學校在設計教育與人才培育上的國際競爭力。今日由數媒系于承瀚及服飾系李珮茗代表分享紅點作品成果。于承瀚表示，《薩拉曼計畫》是款運用極度細緻的美術風格，融合了科技與恐怖氛圍的遊戲，透過高沉浸感的遊戲場景，喚起玩家對於現實中的環境變遷和土地開發問題的共鳴。李珮茗得獎作品《外太空的南瓜》，是以南瓜的花語代表遠大夢想和希望，將其精神融入服裝設計，在服裝裡追尋獨有的太空風格，象徵著勇氣、創意和無限可能性，並分享實驗性服裝、配件作品的創作過程，如何做到發想、材質選用、製作、拍攝、成果發表等實踐在作品上。嶺東科大校長陳仁龍親自出席頒獎典禮，見證光榮時刻，並對設計與時尚學院師生卓越表現予以肯定。陳校長指出，學校致力於設計人才培育，提供學生全方位的學習資源與國際化視野，透過結合創意實作、專業技術與人文關懷，培養能在國際舞台上發光發熱的設計菁英。期許未來有更多設計時尚人才加入嶺東，共同推動設計教育的深化與發展，持續以設計實力為嶺東、為臺灣爭光。