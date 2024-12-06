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美國總統當選人川普（Donald Trump）被外媒封為「關稅人」，他雄心勃勃的關稅計畫引發不少業界人士擔憂。對此，半導體專家、《晶片戰爭》（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）表示，半導體產業最關注關稅及AI需求導致的不確定性。米勒呼籲川普政府若想重新調整晶片政策，最好盡快著手行動。米勒今（6）日在《金融時報》撰寫專欄表示，半導體產業正在等待川普可能帶來的不確定性。首先是關稅，川普已表態對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，從盟友加拿大同樣列為首波加徵關稅對象來看，近年對美貿易順差增加的東南亞國家，也可能會成為「關稅人」的目標。米勒認為，儘管並非所有美國半導體業者都反對關稅，但川普政府的措施仍可能引發部分人士抱怨。而對台灣等合作夥伴徵收關稅，也可能會損害矽谷本身。川普希望透過關稅讓企業更多在美國國內生產，然而因此造成的供應鏈重組，同樣存在高度不確定性。川普可能會加強對中國半導體產業的圍堵，此舉將會受到部分人士歡迎，但鑑於中國同時也是半導體需求主要市場的事實，也可能引發部分人士反彈。除了關稅之外，米勒指出，半導體產業最大的不確定性是AI需求的未來。川普選後的好兄弟馬斯克（Elon Musk）也是AI圈人士，華盛頓正在醞釀加速擴大採用AI技術，宣稱AI發展是新時代的「曼哈頓計畫」。然而，米勒強調，興建一家晶圓廠需要多年的時間，而技術的研發從投入到開花結果的時間還要更久。川普政府若想要重新調整晶片政策，並且希望在任期內就能取得明顯成果，最好現在就開始行動。