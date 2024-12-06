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NBA湖人頭號球星「詹皇」James LeBron這個月底就要滿40歲，外界預估距離「最後一舞」不遠了，湖人隨隊記者Jovan Buha認為，若LeBron明年夏天退役，湖人另一名巨星Anthony Davis恐會提出申請交易，而湖人應該也會尊重他的意願。Buha認為Davis在洛杉磯待得很開心，他在這裡贏得一次總冠軍，儘管目前湖人球迷對他有些不滿，不過整體來說還是支持他，且以超級球星的標準來說，Davis是相對「低調」的人，只要他保持好狀態，湖人仍可以繼續以他作為球隊最佳或第二佳球員來建隊。「不過，我不會說Davis提出交易申請是『不可想像』的，但我認為他在洛杉磯過得很開心，他也清楚LeBron的計畫。」Buha進一步分析，「我同時認為，如果他想離開，湖人應該會尊重他的意願。」「因為屆時如果LeBron退役，也許對湖人最好的選擇是重建，保留選秀權。或許到時他們會保持選秀權並專注於未來。但如果非要選邊站，我會傾向認為Davis會留下，但如果他要求離開，我也不會驚訝。」Buha說。LeBron與湖人的合約將在本季結束後到期，並擁有2025-26賽季的球員選擇權，而31歲的Davis和湖人合約還有2年，並握有2027-28賽季的球員選擇權，Davis本季場均26.9分是湖人的得分王，要走或留都有本錢說話。