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雲林縣長張麗善9月暫緩核發光電開發案同意函，讓當地光電案停擺，要求中央訂定統一標準防堵弊案、保障農漁民權益。經濟部能源署今（6）日預告修正《電業登記規則》，要求業者在申請籌設許可前加開說明會，並且定義說明會規範、地方同意函，達到公開透明。雲林數年前仍搶當「風光大縣」，大力歡迎光電及風電設立，但也接連發生數起綠能弊案，其中雲林縣前後議長沈宗隆、黃凱分別都被捲入綠能弊案。對此，雲林縣政府今年7月31發函經濟部能源署，暫緩核發同意函，引起議論。張麗善說明，因不滿綠能弊案頻傳，表示並非與中央槓上，是要中央建立統一規範，讓公務員好辦事，避免任何不法；行政院長卓榮泰則在9月要求，經濟部和相關部會持續精進作為。經濟部、法務部、內政部、農業部，太陽光電業者等共同開會後，6日預告《電業登記規則》修正草案。 此次修法內容包括籌設或擴建新增說明會、程序參與及資訊公開，以及地方同意函統一規範。首先，光電業者申請籌設許可和工作許可前，針對模組鋪設最多、升壓站及儲能設備設置位置所在村里辦理地方說明會；若取得籌設或擴建許可後，有變更升壓站及儲能系統設置位置，或是新增廠址供設置主要發電設備、升壓站及儲能系統，則業者在申請工作許可前，仍然須辦理說明會說明規劃差異。歸納新舊規範，業者在申請籌設許可、工作許可前都要各辦一次說明會，若中間有所變更也要開說明會；換言之，業者設立光電案場至少要舉辦2次說明會。第二，這次修法也規範說明會通知形式、資訊公開細項，包括15天前發會前通知，會後15天內發會後通知，並須通知中央及地方政府、民意代表及村里長等。第三，經濟部本次統一擬定檢核書表格式，讓地方政府可更有效檢視太陽光電設施申設計畫的適法性。能源署副署長李君禮表示，過去曾發生很多業者獲得核准設置光電案場，進入施工時卻又遇上地方反彈，形成各種困擾，因此才決定走大門走大路，如果可以事先把問題透過協商處理，將來施工就可更順利。但開愈多場說明會，也會推升業者溝通成本，恐因人多口雜，難以統一共識，反而更難推動光電案場。他坦言，說明會開愈多、意見愈多，處理難度也會提升，但與其施工一半再遇到阻礙，不如早點確認態度，推不動就換移到其他地點。