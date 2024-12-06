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▲台北福華飯店「彩虹座自助餐」 將於12/12推出雙12優惠，吃到飽餐券將有比買一送一更便宜的折扣。（圖／取自台北福華大飯店臉書）

▲凡於彩虹座自助百匯消費滿1,000元，即贈200元珍珠坊餐飲抵用券；在珍珠坊消費滿1,000元，同樣可獲贈200元彩虹座餐飲抵用券，圖為珍珠坊的精緻港點。（圖／台北福華提供）

▲墾丁凱撒推出4人到發現西餐廳吃自助晚餐，只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚不含早。（圖／墾丁凱撒提供）

迎接雙12，台北福華預計將於12月12日起推出住房及餐飲三重奏優惠。第一重住房回饋：於2025年1月和2月的星期日至星期五，入住標準單床房含兩客早餐，每晚只需3,500元。第二重人氣餐券推出限量販售超值票券組合，號稱是飯店賣餐券40年來最大優惠，雙人自助餐餐券1,155元起，。第三重優惠則是於彩虹座自助百匯及珍珠坊用餐，消費滿1,000元即贈200元現金抵用券，最高可享20%回饋。台北福華提到，年末節慶回饋大加碼推出「雙12專屬住房優惠」，將於12月12日凌晨12點整在台北福華大飯店官方訂房網站正式開賣，並限時至當天23點59分結束。活動期間，凡預訂明年（2025年）1月或2月星期日至星期五入住的「標準單床房」、「高級雙床房」或「尊爵套房」，即可享雙人精緻早餐，優惠價格每晚最低僅需3,500元起。還有擁有台菜、港式、浙菜與西式四大人氣美食餐廳的台北福華彩虹座自助餐廳，最近菜色不斷升級，人氣也跟著水漲船高，此次將開賣「雙12年終回饋餐券」，另外還有。現在台北福華飯店「彩虹座自助餐廳」正推出「海道札幌美饌」活動，菜色包含鱈場蟹海鮮鍋、北海道鮭魚、鮭魚卵丼飯、北海道鮭魚石狩鍋、肋眼牛排等還有各式生魚片、壽司、甜點等，通通吃到飽。此次雙12優惠活動將於12月12日和12月13日兩天中午12點起，在台北福華大飯店1樓外賣櫃開賣，每日限量250組，每人限購2組，售完即止。此次還有「雙人珍珠坊港點粵菜任選晚餐餐券」，每張1,375元；「中式餐廳四人平日合菜餐券」，每張優惠價3,199元等優惠餐券。除了雙12人氣自助餐券，還加碼帶來「彩虹座、珍珠坊年終回饋消費滿千送百」。自2024年12月15日起至2025年1月24日止，凡於彩虹座自助百匯消費滿1,000元，即贈200元珍珠坊餐飲抵用券；在珍珠坊消費滿1,000元，同樣可獲贈200元彩虹座餐飲抵用券，消費滿千贈送之200元餐飲抵用券可享累計使用。同期舉辦的「福華百萬福星」抽獎活動也火熱進行中。凡在活動期間內訂購年菜，不限消費金額即可參加抽獎，有機會一人獨得彩虹座自助餐120天無限吃到飽，以及10張台北福華尊爵豪華套房住宿券，總價值達百萬元。墾丁凱撒大飯店也有雙12優惠，即日起至12月13日推出「1212年終盛典」活動，只要四人同行享用發現西餐廳自助晚餐，住宿只要加價1,212元優惠，等於每人只要1491元起就能享有自助式晚餐與住宿一晚。另外還加碼推出持3張凱撒聯合住宿券，即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜，是2.8折優惠。