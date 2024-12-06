無論騎車或開車，駕駛在道路上若要變換車道，都必須提前打方向燈提醒後車，才不會造成意外或遭到開罰。而日前就有一名駕駛表示，他切換車道時明明就有打方向燈，卻仍被檢舉「切換車道未全程使用方向燈」，收到罰單3000元，讓他怒嗆「全程標準是什麼？到底要亮多久？」，提醒大家這是「檢舉魔人新招」。然而貼文曝光後，卻有一票網友不挺開罵：「拜託撕掉駕照不要再上路了！」
一名網友在網路論壇「mobile01」中發文，表示他行駛在國道1號時，遭人檢舉「切換車道未全程使用方向燈」，並因此被開罰3000元，讓他傻眼直呼「到底要亮多久？」更質疑「歪歪的是不是也可以說未切換完成？這罰單的認定『全程』標準是什麼？交通部要不要給個說法，例如要亮10分鍾，不然說你沒有就沒有，請大家多亮幾分鐘吧。」
貼文一出，立即引起網友熱議，「我都不知道怎麼會有人閃個2、3下就變換車道的」、「4輪全部過線再撥回，跳掉再撥1次，我每天大約開150公里，也開幾十年了，從沒被開過這種罰單」、「就全部輪子都進入車道才算完成，很難理解嗎？」也有人指出，「警廣有在宣導，全程指的是全部輪子尚未跨線前開始閃，直到全部輪子變換車道完成後」、「亮10分鐘會被檢舉另1條喔」。
而根據《道路交通安全規則》第109條規定，汽車駕駛人左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。
至於方向燈要打多久才不會違規？其實條文並沒有規定方向燈需閃幾下，但駕駛需「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止。若汽車駕駛人不依規定使用燈光，將可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；若行駛於高、快速公路時，未依規定顯示方向燈，則將處以新台幣3000元至6000元罰鍰。
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貼文一出，立即引起網友熱議，「我都不知道怎麼會有人閃個2、3下就變換車道的」、「4輪全部過線再撥回，跳掉再撥1次，我每天大約開150公里，也開幾十年了，從沒被開過這種罰單」、「就全部輪子都進入車道才算完成，很難理解嗎？」也有人指出，「警廣有在宣導，全程指的是全部輪子尚未跨線前開始閃，直到全部輪子變換車道完成後」、「亮10分鐘會被檢舉另1條喔」。
而根據《道路交通安全規則》第109條規定，汽車駕駛人左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。
至於方向燈要打多久才不會違規？其實條文並沒有規定方向燈需閃幾下，但駕駛需「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止。若汽車駕駛人不依規定使用燈光，將可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；若行駛於高、快速公路時，未依規定顯示方向燈，則將處以新台幣3000元至6000元罰鍰。