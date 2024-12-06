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▲豪華轎車銷售榜單當中，奪下11月冠軍銷售車輛的為「BMW 2 Series系列」，單月賣出441輛，打敗上月冠軍賓士。（圖/BMW官網）

▲ LEXUS NX車款全年度熱銷，11月更是唯一進口豪華汽車掛牌數破千的系列車款。(圖/和泰車提供)

▲Lexus NX好評不斷，不少車主讚保值又好開，最入門車款NX 200菁英版171萬元就能開回家，成為不少人購買休旅車首選。（圖／Lexus提供）

現在民眾許多買車不走昂貴路線，大多代步有些人選擇2手車，有些人選擇較便宜的國產車等，然而有錢人總是愛開豪車，不僅為了配備舒適的問題，也有其安全性的考量。而最新一個月台灣有錢人最愛購入的豪車銷售榜也出爐！賓士以及特斯拉11月沒有車款拿下冠軍，根據《U-car》報導，11月新車領牌數為3萬9181輛，雖然相較於10月份成長了17.9%，但是若相比去年同期則有10.1％的衰退。其中在豪華轎車銷售榜單當中，跟上個月相比來看，，一舉奪下單月銷售冠軍。至於台灣人最愛開的休旅車系列，，持續豪華進口休旅車銷售紅牌！，表現也是相當不錯。如果綜合豪華轎車系列以及豪華休旅車來看，，實際查詢Lexus NX車主對車款評價、「Lexus原廠的保養服務真的很棒，車子保值又好開，真的不錯！」，隨著動力不同價格有所增加，；不過有傳出明年預計Lexus NX系列即將漲價，