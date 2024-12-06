現在民眾許多買車不走昂貴路線，大多代步有些人選擇2手車，有些人選擇較便宜的國產車等，然而有錢人總是愛開豪車，不僅為了配備舒適的問題，也有其安全性的考量。而最新一個月台灣有錢人最愛購入的豪車銷售榜也出爐！賓士以及特斯拉11月沒有車款拿下冠軍，轎車系列由「BMW 2 Series系列」奪下；休旅車則由「Lexus NX」繼續蟬聯冠軍，兩大豪車品牌在11月表現相當出色！
11月豪華轎車銷售排行榜！有錢人最愛買「BMW 2 Series系列」
根據《U-car》報導，11月新車領牌數為3萬9181輛，雖然相較於10月份成長了17.9%，但是若相比去年同期則有10.1％的衰退。其中在豪華轎車銷售榜單當中，奪下11月冠軍銷售車輛的為「BMW 2 Series系列」，單月賣出441輛；第二名則是「Tesla Model 3」的392輛；季軍為「Mercedes-Benz E-Class」316輛。
至於第四名至第十名依序為「Lexus ES（118輛）」、「Volvo S90（103輛）」、「BMW 3 Series（96輛）」、「Mercedes-Benz C-Class（76輛）」、「Mercedes-Benz S-Class（67輛）」、「BMW 5 Series（47輛）」以及「Porsche 911（45輛）」。
跟上個月相比來看，本來冠軍是「Mercedes-Benz E-Class」，不過11月從冠軍掉到第三名，而冠軍的「BMW 2 Series系列」上個月還不在前十名內，這是因為該系列售價155萬的「218i Active Tourer」大量到港，總交車數就來到435輛，加上有競爭力的價格與豪華配備，成為消費者最青睞的豪車入門款，一舉奪下單月銷售冠軍。
休旅車繼續賣到嚇嚇叫！Lexus NX蟬聯冠軍、賣破千台
至於台灣人最愛開的休旅車系列，根據11月豪華休旅車排行，冠軍依舊是由「Lexus NX」車款拿下，在10月賣破882台的驚人成績之後，11月繼續成長，掛牌數單月來到1047台，持續豪華進口休旅車銷售紅牌！至於豪華休旅車款第二名及第三名，則分別為「Tesla Model Y（587輛）」以及「Mercedes-Benz GLC（493輛）」，表現也是相當不錯。
第四名至第十名銷量排行為「Lexus UX（438輛）」、「BMW X2（368輛）」、「Lexus RX（261輛）」、「Volvo XC40（229輛）」、「BMW iX2（227輛）」、「Mercedes-Benz GLE（221輛）」、「BMW X1（218輛）」從銷售數字就可以發現，台灣人真的很愛開休旅車，即便是第十名的銷量，都能夠贏過豪華轎車系列第四名的成績。
Lexus NX豪華車整體冠軍！價格甜CP值高、明年漲價要搶要快
如果綜合豪華轎車系列以及豪華休旅車來看，整體賣最好的進口豪車為「Lexus NX」，是唯一在11月賣破千台的豪車，實際查詢Lexus NX車主對車款評價「Lexus就是售後服務有夠好，而且車子真的沒有什麼毛病」、「Lexus NX 200真的很推，科技配備跟內裝質感都很棒，非常喜歡」、「Lexus原廠的保養服務真的很棒，車子保值又好開，真的不錯！」
而Lexus NX系列車款版本有非常多可以選擇，包括200、250、350、350h、450h+等5種動力可以選擇，其中NX 200菁英版是目前最為便宜的車型，官網售價為171萬元，隨著動力不同價格有所增加，最貴的NX 450h+ F Sport，官網售價284.5萬；不過有傳出明年預計Lexus NX系列即將漲價，銷售端預計每款車型漲價8至11萬元，如果今年底還想買車的民眾，並且看中Lexus NX系列，可能手腳就要加快囉！
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根據《U-car》報導，11月新車領牌數為3萬9181輛，雖然相較於10月份成長了17.9%，但是若相比去年同期則有10.1％的衰退。其中在豪華轎車銷售榜單當中，奪下11月冠軍銷售車輛的為「BMW 2 Series系列」，單月賣出441輛；第二名則是「Tesla Model 3」的392輛；季軍為「Mercedes-Benz E-Class」316輛。
至於第四名至第十名依序為「Lexus ES（118輛）」、「Volvo S90（103輛）」、「BMW 3 Series（96輛）」、「Mercedes-Benz C-Class（76輛）」、「Mercedes-Benz S-Class（67輛）」、「BMW 5 Series（47輛）」以及「Porsche 911（45輛）」。
跟上個月相比來看，本來冠軍是「Mercedes-Benz E-Class」，不過11月從冠軍掉到第三名，而冠軍的「BMW 2 Series系列」上個月還不在前十名內，這是因為該系列售價155萬的「218i Active Tourer」大量到港，總交車數就來到435輛，加上有競爭力的價格與豪華配備，成為消費者最青睞的豪車入門款，一舉奪下單月銷售冠軍。
休旅車繼續賣到嚇嚇叫！Lexus NX蟬聯冠軍、賣破千台
至於台灣人最愛開的休旅車系列，根據11月豪華休旅車排行，冠軍依舊是由「Lexus NX」車款拿下，在10月賣破882台的驚人成績之後，11月繼續成長，掛牌數單月來到1047台，持續豪華進口休旅車銷售紅牌！至於豪華休旅車款第二名及第三名，則分別為「Tesla Model Y（587輛）」以及「Mercedes-Benz GLC（493輛）」，表現也是相當不錯。
第四名至第十名銷量排行為「Lexus UX（438輛）」、「BMW X2（368輛）」、「Lexus RX（261輛）」、「Volvo XC40（229輛）」、「BMW iX2（227輛）」、「Mercedes-Benz GLE（221輛）」、「BMW X1（218輛）」從銷售數字就可以發現，台灣人真的很愛開休旅車，即便是第十名的銷量，都能夠贏過豪華轎車系列第四名的成績。
Lexus NX豪華車整體冠軍！價格甜CP值高、明年漲價要搶要快
如果綜合豪華轎車系列以及豪華休旅車來看，整體賣最好的進口豪車為「Lexus NX」，是唯一在11月賣破千台的豪車，實際查詢Lexus NX車主對車款評價「Lexus就是售後服務有夠好，而且車子真的沒有什麼毛病」、「Lexus NX 200真的很推，科技配備跟內裝質感都很棒，非常喜歡」、「Lexus原廠的保養服務真的很棒，車子保值又好開，真的不錯！」
而Lexus NX系列車款版本有非常多可以選擇，包括200、250、350、350h、450h+等5種動力可以選擇，其中NX 200菁英版是目前最為便宜的車型，官網售價為171萬元，隨著動力不同價格有所增加，最貴的NX 450h+ F Sport，官網售價284.5萬；不過有傳出明年預計Lexus NX系列即將漲價，銷售端預計每款車型漲價8至11萬元，如果今年底還想買車的民眾，並且看中Lexus NX系列，可能手腳就要加快囉！