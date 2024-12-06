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▲林襄和李芷霖觀看周杰倫大巨蛋演唱會時，站在椅子上開閃光燈自拍，遭到後方歌迷罵翻並錄影存證，引發網上熱議。（圖／翻攝自林襄IG 95_mizuki）

▲林襄火速發表道歉文章，表示「對不起，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」並承諾未來更加注意自身行為舉止。（圖／翻攝自林襄Threads）

▲杰威爾在社群平台貼出3點公告，強調「演出中請勿站立在椅子上，以免發生危險！」盼歌迷朋友全力配合。（圖／翻攝自杰威爾臉書）

樂壇天王周杰倫本月一連四天5、6、7、8日在台北大巨蛋返台開唱，昨 （5）日第一天開唱現場吸引超過3.8萬名粉絲朝聖，許多藝人也紛紛到場支持周杰倫，不過如今卻傳出爭議！原來是「啦啦隊女神」林襄及李芷霖在觀看過程中，竟然站上椅子搖擺、開閃光燈自拍等，舉止引發部分粉絲不滿，隨後兩人急上線道歉：「對不起，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」對此，周杰倫所屬「杰威爾音樂」回應了，發表「3點告示」盼歌迷朋友配合演唱會相關規範。杰威爾稍早在社群平台貼出公告，強調每個座位上放置一支螢光棒，「在演唱會結束後可帶回作紀念。請歌迷朋友發揮公德心，勿拿取別人座位上的螢光棒」，且由於螢光棒是經控制台設定掃碼，為了維持螢光棒在演出中的電力充足，開演前處於休眠模式，「請歌迷不要硬按、敲打！以免原本的設定跑掉」，最後則強調「演出中請勿站立在椅子上，以免發生危險！」事實上，昨日爭議爆發後，林襄及李芷霖即針對演唱會中的不當行為分別道歉，李芷霖表示，「因為前面被點到的歌迷站在椅子上，我太喜歡周杰倫為了想被他注意到，當他走來這一區的時候我太投入站起來」，林襄則一同表示「對不起，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」對此，許多網友認為身為公眾人物不該做出不良示範，也須顧慮其他粉絲的權益及感受，相關話題至今仍在網上發酵。