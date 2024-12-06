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▲大亞集團偕同TLPGA今（6）日舉行開賽記者會，並邀請賽事贊助商之一的占暉光學董事長吳天恕，嘉南球場總經理許中誠以及高球選手丁子云、吳純葳、洪玉霖、張靖翎、王莉甯、陳萱、安禾佑、石澄璇等人共同出席，為賽事熱力加持。（圖／記者朱永強攝，2024.12.06）

▲本次賽事中大亞贊助選手也分享她們的經驗與感謝。（圖／記者朱永強攝，2024.12.06）

能源鏈領導品牌大亞集團將於11日至13日，攜手台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）於嘉南高爾夫球場舉行「2024大亞集團女子公開賽」，賽事總獎金高達新台幣600萬元，吸引眾多國內外選手參賽。大亞集團偕同TLPGA今（6）日舉行開賽記者會，並邀請賽事贊助商之一的占暉光學董事長吳天恕，嘉南球場總經理許中誠以及高球選手丁子云、吳純葳、洪玉霖、張靖翎、王莉甯、陳萱、安禾佑、石澄璇等人共同出席，為賽事熱力加持。2024年巴黎奧運實現男女運動員比例完全平等的里程碑，這不僅為體育界開創新局，也深刻體現DEI（Diversity多元、Equity平等、Inclusion共融）理念於全球普及。大亞集團長期關注社會多元發展，深知體育賽事不僅是競技場域，更是推動社會進步的重要平台。「2024大亞集團女子公開賽」將於12月11日在嘉南高爾夫球場揭幕，賽事為期三天，總獎金達600萬元，吸引102名職業及業餘好手參賽。大亞集團董事長沈尚弘表示，「大亞集團認為體育賽事是極具社會意義的場合，能夠突破性別界限，展現多元與共融的價值。大亞希望藉由此次賽事，為台灣選手提供更多曝光機會，並幫助她們走向國際舞台。」除了在資金與資源上提供支持，大亞集團也為選手創造更多競賽機會。TLPGA理事長劉依貞指出，「大亞的參與對女性運動員至關重要，尤其大亞從台南起家，乃至揚名國際，這次的賽事主舞台才會選定在嘉南球場。期望大亞的投入能號召更多在地企業加入支持女子台巡賽的行列，也活絡南台灣的高爾夫球風氣，讓國內賽事更加精釆。」此外，本次賽事中大亞贊助選手也分享她們的經驗與感謝。吳純葳提到，「參與這樣高規格的賽事，讓我有機會在賽場上展示實力、發揮的更好！大亞為我們提供了很好的助攻！」而丁子云也說，大亞的支持讓她能專心於訓練與比賽，不必擔心後勤問題，提升賽場上的競爭力。洪玉霖則補充，企業的資助是選手邁向國際舞台的重要後盾，讓更多優秀的選手能勇敢追夢。沈尚弘會後受訪時分享，最近的U12，台灣棒球選手在國際上發光發熱，台灣運動發展也是很多元，以前高爾夫是男子的天下，本著公平多元發展的原則，希望能夠為女子高爾夫球多出一份力量，讓選手能在自己的家鄉多磨練，未來在國際體壇有機會能展露頭角。沈尚弘提到，集團為了員工健康推動運動，希望有助員工身心，也藉機幫社會多出一份力量，明年3月將舉辦第5屆大亞旺萊馬拉松，大約有7000多人報名，讓台灣跑者認識台南，雖然企業以盈利為目標，但盈利並不是企業唯一目標，會持續關注台灣的體育發展，幫社會多做一些事情。