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韓國軍事人權中心今（6日）表示，陸軍多個部隊已下令，在本週日前限制休假，質疑尹錫悅將再次下達戒嚴令。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明以及多位國會議員也直指尹錫悅可能再度發布戒嚴，對此表達擔憂。不過，代理韓國國防部長的國防部次官金善鎬強調，第二次戒嚴的傳聞是謠言，即便接到戒嚴命令，國防部也不會接受。根據韓聯社等媒體報導，金善鎬今下午於首爾龍山國防部大樓舉行記者會，針對緊急戒嚴事件表達國防部立場，他表示，今日上午有許多人稱將第二次戒嚴，說法與事實不符。他強調，即便再度接到戒嚴命令，國防部和聯合參謀本部也絕不會接受。對於近期戒嚴所引發的局勢混亂，金善鎬強調，國防部將積極配合檢察機關的調查，也將派出軍事檢察官，確保聯合調查，同時也對12月3日的戒嚴局勢引起公眾的關注和擔憂感到抱歉，強調軍隊在保持嚴密準備形勢的同時，將不忘初心全力保障人民生命安全和生活安寧。