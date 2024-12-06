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臺中一名87歲陳姓婦人，平時愛在自家後院種植花草，因一個閃神不小心，半年內兩度在後院跌倒，先後摔斷右腿跟左腿，幸好在臺中醫院接受正前開髖關節半置換手術，合併防感染骨水泥治療，術後隔天就可以下床走路，3天恢復良好返家，繼續退休後拈花惹草生活。臺中醫院骨科醫師周育名表示，患者今年5月底在後院修剪花草時，疑因地滑不小心摔了一跤，造成右側髖關節股骨骨折，家人緊急送醫，接受微創「正前開髖關節半置換手術」合併抗生素骨水泥治療，術後恢復良好。未料上（11）月初，她跟朋友邊聊天邊修剪枯枝，沒看到地面石頭又大跌一跤，這一回，5月才接受手術的右腿沒事，換左髖關節股骨頭骨折，家人再度送她到台中醫院接受手術。陳婦對於半年內連續摔斷左右兩側大腿，仍能在手術後繼續行動自如，拈花惹草，對醫師相當感謝。周育名醫師提醒患者，返家走路要特別小心，避免再次跌倒，也建議她可多食用含鈣質食物、多曬太陽、接受預防骨質疏鬆藥物治療與保養。周醫師表示，骨折不僅非常常見，還會造成重大的後遺症。據統計，在發生髖部骨折後，患者如果未獲得良好治療，一年內有 20%的病患會死亡，高達 50% 的患者未來無法再獨立生活，所以預防長者跌倒骨折成為重要課題。周醫師說，35歲是一般人骨質密度高峰期，之後開始下降，女性朋友更因更年期荷爾蒙改變骨質會迅速流失，所以平時就應多攝取牛奶等高鈣食品或補充鈣片保健，防患未然。「骨折是可以預防的！」周育名醫師以世界衛生組織 (World Health Organization，WHO) 定義，以骨質密度t值-2.5 作為判定骨質疏鬆症的臨界值，建議長者除了多吃含鈣食物、多曬太陽、適度運動、走路小心，65 歲以上的女性及 70 歲以上的男性，建議接受 BMD 檢測，藉由 BMD 數值預估受測者未來骨折的機率，已經出現骨鬆狀況朋友可接受加強骨質密度的針劑治療，希望將跌倒骨折風險降到最低。