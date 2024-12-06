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台中捷運公司爆發招募護理師卻以「工程員」為名，但護理師就任後才又告知要以專員任用，議員李中抨擊，這是掛羊頭賣狗肉的作為，他要求中捷公司要正視問題，修改組織章程才是正道。李中表示，他日前接獲中捷公司員工的陳情，表示公司是以「工程員」為名招募護理師，這無形中會讓很多護理師忽略了這個職缺，讓公司要挑人才時，不一定有充裕的選才空間。李中說，更誇張的是招募進公司後，才改說要以專員來聘任，這讓入選的護理師很疑惑，也對自己的未來職涯發展與薪酬憂心忡忡。李中認為，議會並沒有不讓中捷公司修改組織章程，既然公司有護理師的實務需求，就應該回歸制度面，透過修改組織章程來正名，日後招募與聘用才不會總是出問題。對此中捷公司表示，專員、工程員職務列等同為第7職等至第10職等，公司因未置護理師職稱，考量職務內容與職稱適配性，經事先告知錄取者並取得其同意後，以相同薪資待遇聘用為專員。近日接獲反映後已向員工說明原委，若員工仍有疑義，公司同意專案辦理改聘為工程員。