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日本天才投手佐佐木朗希正透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），其最終去向成為外界熱議焦點。根據美媒《Bleacher Nation》的推測，道奇隊以高達95%的機率成為最大熱門，而教士隊、小熊隊與遊騎兵隊則被視為潛在競爭者。其中，聖地牙哥教士的聲勢正逐漸上升，不排除有逆襲可能性。根據《ESPN》記者 Buster Olney 分析，佐佐木朗希以其年輕、高效與高性價比的特質，吸引多支球隊投入招募行列。Olney提到：「每支球隊都會製作精美的PPT和精華影片，來展示自身的吸引力。然而，儘管這場招募戰看似激烈，多數人認為道奇隊的勝算最高。」道奇隊自開始就被視為最大熱門，但隨著時間推進，聖地牙哥教士隊的聲勢有所提升，小熊隊與遊騎兵隊也不甘示弱。美媒《Bleacher Nation》針對多方消息進行數據整合，得出道奇隊有高達95%的勝算，教士隊3%居次，小熊隊與遊騎兵隊各有2%的可能性。資深記者 Jeff Passan 提醒，招募過程中仍可能出現意外情況，「不要忘了當初大谷翔平選擇天使隊時，幾乎沒有人預料到這個結果。」他舉例道，大谷的選擇顛覆當時媒體的普遍預測，暗示佐佐木的最終去向或許也會帶來驚喜。雖然目前多數人認為佐佐木或已心有所屬，但Passan的提醒也讓外界對冷門球隊的機會保持期待，他表示：「任何球隊都有可能成為贏家，過程一切充滿變數。」