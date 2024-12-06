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▲中山美穗遺體稍早被警車載走，警方表示她的死因可能是病死。（圖／AP美聯社）

中山美穗過世，享年54歲。日媒稍早透露她的遺體已被警車載走，警方也表示當時浴缸放滿水，推測中山美穗應是病死而非自殺，其他調查人員則推斷是泡水時溫差太大引發休克而溺水身亡，但真正死因仍要解剖釐清。中山美穗的經紀公司稍早正式證實她已於家中去世，不過詳細死因仍在確認中，「今天12月6日，本公司所屬藝人中山美穗被發現於家中身亡。對於平日以來支持我們的相關人士及粉絲們，突然傳達這樣的消息讓人深感痛心。這起突如其來的事件讓我們公司也陷入震驚與悲痛之中」。調查相關人士透露，今天中午左右，中山美穗的工作人員位於她東京的住處報案，稱「在浴缸中發現中山美穗身亡」。警方調查發現，中山美穗倒臥在裝滿水的浴缸中，確定當場死亡，「由於房間門的鎖完好，初步排除他殺的可能性。」警方還表示：「因為沒在浴室內發現跌倒的痕跡，初步推測可能是病死，將透過解剖進一步確認具體死因」。不過其他媒體則透露，有調查人員受訪表示，從中山美穗的遺體來看，應該是泡水時溫差太大引發休克，最後在浴缸中溺水身亡。死訊傳出後，中山美穗的家門外聚集至少30位記者，約下午4點後，警方在她家門口拉起藍色布幕、封鎖線擋住通道，4點20分左右，疑似載有中山美穗遺體的警車駛離現場，警戒線隨即解除。