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▲馬戲親子劇《雨星奇幻記》將帶大小朋友認識水資源的故事。（圖／新北文化局提供）

▲活動舞台另設置高空馬戲體驗區，除了能觀賞優美的綢吊演出，還能現場體驗高空馬戲。（圖／新北文化局提供）

▲「Recircus移動綠劇場」運用電動車改裝成移動舞台。（圖／新北文化局提供）

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」八里左岸舞台區由「Recircus移動綠劇場」串連多組馬戲表演者。（圖／新北文化局提供）

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新北跨年盛事「閃耀新北 1314跨河煙火」，今年含括淡水海關碼頭古蹟舞台、漁人碼頭星光舞台、躍動舞台以及八里左岸永續舞台演出，除了多組藝人將在淡水接力熱唱外，八里左岸的永續環境教育中心前舞台區，將由新北市傑出演藝團隊「天馬戲創作劇團」以獨家品牌作品「Recircus移動綠劇場」帶來永續馬戲嘉年華，自下午3點起，有一連串魔術秀、童趣泡泡秀、炫光馬戲等精采演出，歡迎大家12月31日一同暢遊淡水、八里兩岸，晚間欣賞煙火，在2024年的最後一天，一起在新北市迎接美好的2025年。新北跨河煙火活動在八里左岸舞台區，本次由「Recircus移動綠劇場」串連多組馬戲表演者，呈獻新形態藝文體驗。透過全台第一臺低碳移動綠色劇場，帶來以生活、永續等相關題材為核心的表演節目，有夢幻多變的童趣泡泡秀、以水資源為主題的馬戲親子劇《雨星奇幻記》和令人目不暇給的魔術秀，天色漸暗後還有LED炫光馬戲。活動舞台另設置高空馬戲體驗區，除了能觀賞優美的綢吊演出，還能現場體驗高空馬戲，歡迎大小朋友到八里左岸同樂。「Recircus移動綠劇場」為亞洲首獲國際ISO20121永續性活動認證標章之表演藝術展演活動，以電動零碳舞台車，打造移動性的綠色劇場。演出內容結合環境教育與聯合國永續發展目標(SDGs)，加上以回收帆布製作的觀眾席坐墊與重複使用的展演道具，每一場綠劇場演出能減少427.336 kg/CO2e的碳排量，相當於種植7棵樹一年可吸收的二氧化碳量。在全球面臨氣候變遷的同時，新北市以藝術實踐永續行動，將永續議題以寓教於樂的方式傳播，打造低碳排與永續教育的節目。「閃耀新北1314跨河煙火」八里左岸舞台節目，自12月31日下午3點起演出，晚間8點後也將同步轉播淡水漁人碼頭星光舞台節目。今年煙火將於20時25分施放，總發數超過3萬發，為歷年最多，八里端煙火最佳觀賞點從八里左岸渡船頭開始，一路延伸至十三博物館園區等。邀請大家當日搭乘大眾交通運輸工具前來，欣賞最絢爛的跨河煙火和最豐富的演出，以幸福的心情迎向全新的2025年。