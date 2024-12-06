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▲黃偉哲致贈台南400伴手禮有文創餅乾與台南啤酒予捷克經濟文化辦事處代表史坦格。（圖／南市府提供）

捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David STEINKE)偕同副代表盧貝可娃女士(Martina RUBESKOVA)與新成立之捷克中心台北主任馬凱棠女士(Marketa ZAHUMENSKA)一同前來南市府拜會市長黃偉哲，達希望明年能在台南合作舉辦文化交流活動。黃捷克在汽車產業有非常優秀的銷售佳績，在文化上更是有許多台南值得學習的地方，歡迎捷克與台南合作舉辦文化活動，相信可以增加雙方的經驗交流。黃偉哲表示，台南是台灣的第一座城市，今年2024年是台南的400周年紀念。台南也是台灣的文化古都，更是半導體產業鏈的聚集地，台積電在歐洲投資的據點離捷克僅2小時車程，期待以後與捷克在高科技領域的合作。捷克在汽車產業有非常優秀的銷售佳績，在文化上更是有許多台南值得學習的地方，非常歡迎捷克與台南合作舉辦文化活動，相信可以增加雙方的經驗交流。史坦格也指出，今(2024)年6月份新成立了捷克中心台北，主要為推廣捷克與台灣的文化交流，而台南是也是我們想進行文化交流的首選。但其實個人私心非常喜愛台南，尤其今天剛下高鐵抵達台南就深覺無法抗拒台南的魅力! 除了台南是台灣的文化之都，在新與舊的融合更是一點也不違和，可以在幾分鐘內就由歷史建築區抵達科學園區。此次來訪希望帶來明年的合作案，能在台南舉辦文化交流活動，增進捷克與台南間的互動。捷克中心台北(Czech Center Taipei)成立於2024年6月14日，屬捷克外交部附屬機構，隸屬於捷克經濟文化辦事處下，主要負責文化外交，提升台灣人民對捷克的認識，促進兩地藝術、文化的交流，以期加深雙邊文化領域的互動。