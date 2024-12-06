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工研院今（6）日在2024醫療科技展中宣布，攜手佳世達集團共同開發「AI手術報告」與「AI超音波整合平台」2大創新性產品，展現AI數位醫療創新應用，運用AI語音辨識模型與大型語言模型（LLM），加快醫師做出診斷、減少寫手術報告的時間，為醫療行業帶來更便利、更高效、更精準的診斷和治療方案。工研院與佳世達集團合作推出AI手術報告，將手術室整合系統結合AI語音辨識模型與大型語言模型，用語音的方式記錄手術過程，包括手術步驟、使用的器械、病患反應及任何異常情況等，該功能以結構化的格式，自動生成符合醫療標準的報告，便於醫療人員快速查閱和理解，可大幅縮短手術報告撰寫時間。AI超音波整合平台則利用獨創的深度學習模型分析超音波影像，可協助醫生在更短時間內做出更準確的診斷。此平台能快速辨識頸部超音波影像中的甲狀腺、頸動脈等重要組織，並具備偵測甲狀腺結節的功能，自動標示位置，協助醫療人員進行後續更有效的診療。而在腹部超音波影像方面，該平台可精準辨識肝臟、胃部和腎臟等主要腹部器官，幫助醫護人員快速找到正確診療部位，讓新進人員能縮短學習曲線並熟練操作。工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，今年6月工研院與佳世達攜手推動智慧醫療，目前已有第一階段的初步成果，雙方將持續善用彼此優勢，強強聯手，從產業需求研發出更多AI智慧醫療應用。佳世達董事長陳其宏指出，人工智慧結合醫療已是產業重要的發展趨勢，佳世達積極布局AI智慧醫療，透過AI應用改善醫病關係，減少繁瑣行政流程，減輕醫護工作量，提升醫療服務競爭力。