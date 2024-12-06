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▲巨人隊20歲年輕外野手笹原操希來台參加「2024亞洲冬季棒球聯盟」。（圖／中華職棒聯盟提供）

巨人隊20歲年輕外野手笹原操希近日來台參加「2024亞洲冬季棒球聯盟」，昨天身披日職白戰袍出戰日本社會人隊，繳出「猛打賞」獲選單場MVP，好表現紅回日本，日媒報導指出他受球迷看好，稱讚他是「真材實料」期待他新賽季的表現。笹原操希昨天先發第6棒、守左外野，在4打席中敲出3支安打，吞1三振，目前連續7場敲出安打，且至今9場比賽只有1場沒敲安，全部39打席累積12支安打，並列第3多，打擊率3成24則為第7高，讓日媒《Full-Count》撰文報導，表現非常亮眼。現年20歲的笹原操希自上田西高校畢業，在2021年選秀育成第四指名被巨人帶走，身高180公分、體重76公斤的他，今年在日職二軍出賽48場，繳出2成88的打擊率，11打點，但無全壘打。日媒指出，這位奮鬥中的年輕外野手引起球迷們的關注，紛紛讚歎到，「真材實料」、「打擊狀態好得不得了」、「表現太亮眼了」、「真是太厲害了」被看好明年能升格為支配下選手。