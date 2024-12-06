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▲ 聽障女孩圓夢創立「輕寧巷」甜點小鋪，天天樂在烘焙甜品小點中。（圖／中市勞工局提供）

▲迷娜創作精緻手作甜品外，連包裝都很講究，很能吸引回頭客。（圖／中市勞工局提供）

▲迷娜藉著市集面對面交流，成功打響品牌，並創造高比率的回頭客。（圖／中市勞工局提供）

創業當老闆是年輕人夢想，聽障女孩迷娜憑著對甜點的熱愛展開創業行動。幸運的是，迷娜獲得中市府身障創業輔導團隊全方位協助，包括創業規劃、創立品牌及營運模式等，在各領域專長顧問協助下，「輕寧巷」專賣各色精緻甜品，是網路知名烘焙店家，訂單絡繹不絕，中秋節光是蛋黃酥賣出3800顆，供不應求。大學服裝設計系畢業的迷娜，原本期望能像一般人一樣，擁有一份穩定工作。然而，對於聽障的她來說，職場快速且大量的工作溝通帶給她很大壓力，後來又遭遇新冠疫情來襲，公司營運不穩定，促使迷娜思索自行創業的可能性，並在家人支持下化為行動。萬事起步難，迷娜沒有創業經驗，擔心創業路上荊棘滿布，向勞工局申請創業輔導，經輔導團評估後擬定經營策略，首先是定位「少量精緻、職人手作」特色，並強化品牌視覺與包裝，突顯品牌精緻意象，在各領域專長顧問協助下，迷娜的甜點小店「輕寧巷」開張了。3年來，迷娜的創業路有如倒吃甘蔗越走越順遂，一直在身旁默默支持的媽媽總算展露笑顏。媽媽憶及創業之初，迷娜初次在市集擺攤，由於不擅行銷，精心準備的甜點竟然賣不出去，一度讓迷娜懷疑這條路是否適合自己。幸而，迷娜越挫越勇，與輔導團隊協議微調「輕寧巷」品牌風格，不再追求廣納千客的店面模式，而是透過網路行銷，還有在城市各角落的市集，與客人面對面有溫度的交流。迷娜說，她的每一款甜點都是手工製作，不僅食材嚴選，更蘊含著她對生活的體會與共鳴，所以她會在各款甜點手寫風味介紹，藉著市集面對面交流，顧客大多會在攤位前細細品味她的作品，這種有溫度的交流，讓她成功打響品牌，並創造高比率的回頭客，訂單絡繹不絕。輔導迷娜的專案經理黃俊凱說，顧客熱情反饋讓迷娜重拾信心，可貴的是，她不自滿，堅持職人精神系統化學習烘焙技巧，持續精進。迷娜從西式甜點到中式糕餅，不斷提升產品品質，口碑打響，光是今年中秋節蛋黃酥就銷售三千多顆，訂單有來自宜蘭和高雄，甚至因供不應求，忍痛婉拒許多訂單。迷娜創業路上，輔導團隊在品牌設計、經營模式、法規稅務等層面給予全方位協助，更多次協助她舉辦新品甜點發表與市場調查，參與不同類型的市集銷售，找出最佳目標客群等，讓「輕寧巷」品牌定位更加明確。迷娜說，有了創業團隊大力應援，讓她能全心向前衝刺，「輕寧巷」才能做得有聲有色。勞工局長林淑媛表示，創業不能單憑熱情與勇氣，創業之路變數多，有創業意願的身心障礙朋友，不要孤軍奮戰，勞工局提供全方位服務，包括創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性；創業後協助診斷營運問題，並提供創業貸款利息補貼、營業場所租金補助及設施設備補助等資源，減少創業成本負擔。「對症下藥」式提供協助，可以強化永續經營實力，如有創業需求的身障朋友，歡迎洽詢勞工局申請。