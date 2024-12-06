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區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在高速公路發生車禍，陳梅慧傷重不治；對此，國民黨桃園市議員詹江村悲嘆，「台灣墨西哥化」、「陳梅慧之死，堪比動搖國本的尹清楓命案」。詹江村今（6）日在臉書上感嘆，台灣墨西哥化，「在墨西哥誰敢查毒誰就死，在台灣會是誰敢查詐騙也會死嗎？」；詹認為，陳梅慧之死，堪比動搖國本的尹清楓命案，影響層面更廣。詹江村質疑，「民進黨高層的金主，有多少人涉及區塊鏈洗錢案件？」；詹表示，一個熱心協助偵辦詐騙案件，洗錢虛擬貨幣的區塊鏈專家，除了協助查詐騙洗錢案，連黃子佼案件牽扯出來的創意私房案件，刑事局科技中心，都是透過她協助下而破獲。詹指出，當洗錢詐騙案件，快要破解到案件核心的時候，被涉案警務人員反將一軍，提告陳梅慧查案過程涉及妨礙個資，在陳梅慧出庭後，在高速公路上，被前後夾擊而慘死。此事件在網路上爆出陰謀論，外界質疑車禍不單純，檢察總長邢泰釗，今早上已將各界相關意見，彙整發交新竹地檢署，請竹檢指派檢察官成立專案小組詳細調查車禍原因。