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韓國總統尹錫悅3日晚間突然戒嚴，並下令軍隊硬闖國會實施封鎖歹人，掀起輿論譁然。有隸屬於韓國陸軍特戰司令部707特種部隊成員向韓國媒體透露，他們原先以為此次特別任務是與北韓相關的特殊作戰指示，已有心理準備，沒想到在搭乘直升機前一刻，才知道目的地是國會，且之後得到的命令還是要將國會議員都拉出來。根據朝鮮日報報導，一名707特種部隊成員A談到此事，戒嚴令讓他們得被迫持槍對抗手無寸鐵的民眾，3日晚間11點48分左右乘坐直升機後降落首爾汝矣島國會，讓原先以為要投入對敵行動的他陷入恐慌。這名特種部隊成員提到，特種兵部隊內部原先所得知的狀況是，部分團長和主要指揮官前往特戰司令部集結，部隊也下達了北韓的相關情況非常嚴重，因此必須緊急出動的消息，要他們準備好槍枝，他們在整理完彈匣以後，做好出動準備。成員A某和部隊成員在乘坐直升機之前聽到了要去首爾國會的命令後驚慌失措，在直升機上也只是聽說降落地點是國會大廈，實際上沒有接到要投入到什麽行動中的任務。707特殊任務團是是要負責暗殺北韓金正恩等敵國首腦的最精銳斬首部隊。投入行動前，目標建築物的結構等地形分析是必須的步驟。成員A坦言，在沒有掌握國會結構的情況下著陸，讓人有點無言。此外，成員A也提到，降落後發現現場許多國會人員和議員助理，試圖阻止他們進入國會主要大樓內，其中一些人還向特種兵隊員噴灑滅火器粉，痛罵他們是「叛軍」、「叛徒」、「尹錫悅的走狗」，在進入國會後過了一段時間，才接到上級下達將國會議員都拉出來的指示，他們不得已打破玻璃進入了國會本廳。成員A提到，他們面對的對象是沒有武裝的平民，手持伊薩卡霰彈槍進去實在太過分了，但因為是命令，所以他們只能刻意緩慢行動，刻意不跑，他也痛批領導階層利用他們鎮壓國會，完全讓士氣陷入低落。亦有其他空降部隊成員指出，他們是當搭乘的軍用巴士抵達國會議事堂正門前，就連隊長也感到相當震驚，當時國會早已遭到警方封鎖，一般民眾們則聚集呼喊口號「反對戒嚴」、「尹錫悅下台」、「踩著我們才能進去」，最後他們只好翻牆進入國會。