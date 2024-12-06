我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌迷為了周杰倫曾衝到日本，也考慮之後到不同國家觀看演唱會。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫從5日起在台北大巨蛋一連開4場演唱會，也順勢帶動周邊餐廳的營業額，《NOWnews今日新聞》記者今日實際前網附近的運動餐廳內部查看，真的有不少周杰倫粉絲在內用餐，還有2名粉絲透露，這次為了周杰倫演唱會，特別「翹班」前來，希望今天晚上可以聽到〈擱淺〉，還許願晚上的嘉賓是五月天阿信、張惠妹或蔡依林。3名粉絲在店內用餐，透露今晚準備要進去聽周杰倫開唱，被問到其他天是否也會入場，他們笑說，「有買到一場就阿彌陀佛了」，當時7、8個人一起搶，才好不容易搶到4張特B區的門票。他們也透露，有朋友因為沒買到票，就在網路上努力求票，沒想到最後卻被詐騙，匯款幾千元後，對方就消失了。準備要進場的3人也興奮許願，希望今晚的嘉賓是五月天阿信、蔡依林或是張惠妹，且最期待聽到〈擱淺〉，並希望不要有歌迷一起合唱，這時其中一人透露，其實是有可能的，因為周杰倫每場演唱會歌單都會略有不同，先前幸運抽到周杰倫日本演唱會門票，當時就有聽到周杰倫獨自唱〈擱淺〉。3名歌迷也透露，其實如果是為了周杰倫，要衝哪個國家都可以，只要有票都願意去，「杜拜場有票也可以去啊！」對於有些粉絲沒買到票，會進到附近餐廳聽漏音，他們則搖頭說，不如直接滑threads，因為有許多歌迷都拍下演唱會畫面，幾乎透過這些畫面就可以看完整場演唱會。